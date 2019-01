Oblak: Ostajam v Atleticu, ker želim osvajati lovorike

Za vodstvo madridskega Atletica niti ni bilo nobenega drugega scenarija kot ta, da Jan Oblak ostane tudi v prihodnje prvi čuvaj mreže dvakratnih finalistov elitne lige prvakov. Slednji se je sicer v zadnjih tednih (ne)spretno izogibal konkretnejšim odgovorom, ali ostaja del zasedbe, ki jo že šesto zaporedno sezono zelo uspešno vodi temperamenti Argentinec Diego Simeone.



V novi izdaji revije FourFourTwo je 25-letni Škofjeločan prekinil molk in končno potrdil, da ostaja član colchonerosov. "Najprej bi želel razčistiti eno stvar: nikoli se nisem pogovarjal z drugimi klubi. Za te zadeve so kot vselej zadolženi moj agent in odgovorni ljudje pri Atleticu. Moja osredotočenost je bila vselej usmerjena na zelenico in moštvo, za katerega nastopam. Projekt Atletica mi je všeč, zato sem se odločil ostati v Madridu," je tokrat brez dlake na jeziku napovedal Oblak, ki pa ne izključuje možnosti, da bo nekega dne zamenjal klubske barve.