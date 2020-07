Oblak po mnenju navijačev najboljši igralec Atletica

Jan Oblakje v glasovanju dobil 62 odstotkov glasov in zanesljivo slavil, za njim pa so se od drugega do petega mesta zvrstiliMarcos Llorente(15 odstotkov),Renan Lodi (12),Alvaro Morata (10) inMario Hermoso (2). Oblak je v letošnji sezoni z Atleticom osvojil tretje mesto v španskem prvenstvu za prvakom Realom in drugouvrščeno Barcelono. Škofjeločan je branil na vseh 38 tekmah v tem tekmovanju in 17-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Prejel je 27 zadetkov.

Atletico bo v tej sezoni, ki jo je v precejšnji meri podaljšala pandemija novega koronavirusa, nastopil še na zaključnem turnirju elitne Lige prvakov. V četrtfinalu bodo na Portugalskem nastopili proti Leipzigu, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Ligo prvakov bomo, tako kot ste že vajeni, prenašali na Kanalu A in VOYO.

Tekma bo na sporedu 13. avgusta. Drugi par je Atalanta - PSG. Ostali udeleženci četrtfinala bodo znani po odigranih povratnih obračunih osmine finala v prvi tretjini avgusta, potem ko jih je Evropska nogometna zveza zaradi covida-19 prestavila.