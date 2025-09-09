Oblak soigralcem nalil čistega vina: Bili smo slabi, energija ni bila prava

Slovenija je na gostovanju v Švici doživela boleč poraz, a bolj kot rezultat (3:0) v oči bode nemoč varovancev Matjaža Keka, ki so bili od prve minute v podrejenem položaju. Po treh poceni prejetih zadetkih v prvem polčasu v nadaljevanju niso ogrozili vrat tekmeca. Morali bomo biti boljši in oktobra ter novembra pokazati več, je po tekmi izpostavil kapetan Jan Oblak.

Švica se je v Baslu zavoljo blede slovenske obrambe sprehodila do zmage. FOTO: Profimedia icon-expand

V Baslu se je hitro poznalo, da je petkov remi s Švedsko (2:2) na četi Matjaža Keka pustil ogromen energetski davek. Slovenija je bila vseh 90 minut v povsem podrejenem položaju. Obramba je bila vseskozi na prepihu, vezisti so na sredini izgubljali ključne "duele", Benjamin Šeško in Žan Vipotnik pa v napadu nista bila uspešna pri zadrževanju žog. Še najmanj gre za poraz kriviti vratarja Jana Oblaka, ki ga je (vsaj) trikrat na cedilu pustila obramba. Prva dva zadetka sta padla po podajah iz kota, ko Vanja Drkušić in Vipotnik nista opravila svojega dela pri pokrivanju mož na moža. To ne bi smela biti stvar talenta, temveč motivacije in zavzetosti.

Na papirju slabše reprezentance si proti favoriziranim tekmecem česa takšnega enostavno ne smejo privoščiti, kar je po tekmi priznal tudi kapetan Oblak: "Bili smo slabi, od začetka do konca energija ni bila prava. Dobili smo dva gola tam, kjer bi morali biti najboljši – na prekinitvah. Tudi tretji zadetek je bil prelahko prejet. Verjetno tudi določena utrujenost, ampak nismo bili pravi. Švica je bila veliko boljša in to se je odrazilo na rezultatu. Zasluženo 3:0. V drugem polčasu so rutinirano nadzirali potek tekme. Čakali so, da bi se bolj odprli. Ampak z današnjo energijo je bilo nemogoče obrniti takšen zaostanek."

Statistika Švica – Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Oktobra v poštev prideta le zmagi

V skupini B, ki je na papirju veljala za eno bolj izenačenih, je Švica z dvema zmagama in gol razliko 7:0 hitro pokazala, kdo je prvi favorit za neposredno uvrstitev na mundial. Sloveniji gre po remiju s Švedsko na roko dejstvo, da so Švedi v ponedeljek izgubili na Kosovu. "Normalno, da imamo željo, da se uvrstimo na SP. Zavedamo se, da bo zelo težko, ampak kvalifikacije se ne bodo končale v septembru. Tu sta še oktober in november, kjer bomo morali pokazati več. Sploh v detajlih, kot so prekinitve, ki bi lahko bile naša moč. Ne smemo prejemati tako poceni zadetkov," je bil jasen Oblak. Oktobra ga s soigralci najprej čaka gostovanje na Kosovu, tri dni kasneje v Stožice prihaja Švica. "Morali bomo biti boljši in zmagati obe tekmi. Na žalost je situacija takšna. Nismo premagali niti Švedske niti Švice, ampak to sta zelo kakovostni ekipi," je še dodal prvi vratar slovenske reprezentance, za katero je ena najskromnejših tekem v drugem selektorskem mandatu Matjaža Keka.