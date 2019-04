Oblak po tekmi z Barco priznal: Messi je zame najboljši v zgodovini

Tisti, ki ste si ogledali tekmo med Barcelono in Atleticom, ste najbrž večkrat ostali odprtih ust ob obrambah slovenskega vratarja Jana Oblaka. Ta je vse do 85. minute s fantastičnimi paradami zaustavljal poskuse Kataloncev in paral živce njihovim navijačem, nato pa je vendarle moral priznati premoč mojstrovinama Luisa Suareza in Lionela Messija. Tega je po tekmi označil za najboljšega v zgodovini.

"Zabili so dva gola v zadnjih minutah. Toda to je Barcelona. Imajo odličen igralce, Messi je zame najboljši nogometaš v zgodovini," je argentinskemu napadalcu polaskal slovenski vratar Jan Oblak. Ta je še dodal, da je razlika (11 točk) med Barcelono in Atleticom zdaj že zelo velika in da je Atletico v zelo težkem položaju. Atletico Madrid je derbi 31. kroga v soboto od 28. minute dalje igral brez izključenega Diega Coste, ki je grdo opsoval sodnika, glavni 'krivec', da Barcelona ob silovitih pritiskih na Camp Nouu dolgo časa ni povedla, pa je bil nihče drug kot slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Ta je s fantastičnimi posredovanji zaustavil poskuse Messija, Coutinha in Suareza, Oblakove nore obrambe so zanj prišle ob ravno pravem času, saj se z Atleticom še vedno pogaja za novo, boljšo pogodbo, s čimer bi si izboljšal svojo plačo. Glede na izjemne obrambe na tekmi z aktualnimi španskimi prvaki bo njegov agent pri pogajanjih s colchonerosi imel zelo dobro izhodišče. JAN OBLAK Barcelona po veliki sobotni zmagi, s katero je naredila dodaten velik korak k ubranitvi naslova, prav veliko časa za počitek ne bo imela, saj Katalonce že v sredo - prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40 - čaka tekma na kultnem Old Traffordu proti Manchester Unitedu.