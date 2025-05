Oblak pred klubskim SP: Upam, da bomo sezono končali z lovoriko

OGLAS

Jan Oblak do šeste Zamore FOTO: AP icon-expand

Potem ko jo je osvojil že v sezonah 2016, 2017, 2018, 2019 in 2021, je Jan Oblak letos znova prejel nagrado za vratarja z najnižjim odstotkom prejetih zadetkov na odigranih prvenstvenih tekmah. A 32-letnik priznava, da je bila za njegov dosežek pomoč soigralcev ključna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Nagrade ne more osvojiti vratar sam, prav tako ne ekipa brez vratarja. To je ekipni dosežek, brez pomoči soigralcev bi to bilo nemogoče. Zato ta nagrada pripada vsem, ni le moja. Lepo jo je prejeti, toda od vedno pravim, da imam raje ekipne naslove kot pa posamične," je za spletno stran Atletico Madrida dejal Škofjeločan. Z že šesto Zamoro, poimenovano po španskem vratarju Ricardu Zamori, je prehitel tudi legendarna Victorja Valdesa in Antonia Ramalletsa in postal najuspešnejši vratar v zgodovini španskega prvenstva.

"To je nekaj prelepega in zelo težko dosegljivega. Ne zdi se, toda zagotovo je pomemben dosežek, ki ga bom najverjetneje bolj cenil, ko končam s svojo nogometno kariero. Toda sedaj, ko si želim še naprej igrati in zmagovati, je to samo en dogodek več v moji karieri. Dokler sem pri Atleticu, si želim zmagati in osvojiti prav vse, to je moja miselnost."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In naslednja priložnost za osvajanje lovorik bo za Oblaka in njegove Atlete prišla že kmalu, od 15. junija do 13. julija bo namreč potekalo Klubsko svetovno prvenstvo.