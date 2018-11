Oblak tretjič z nagrado Zamora: Rad slišim, da sem najboljši na svetu

Tako kot v sezonah 2015/16 in 2016/17 je Jan Oblaktudi v minuli sezoni v vratih Atletico Madrida prejel najmanj golov v Primeri Division. Nasprotniki so Škofjeločanu, ki zaradi težav z ramo že več kot eno leto ne brani za slovensko reprezentanco, zabili 22 golov na 37 tekmah, na kar 22 obračunih pa Atletico (tudi) po zaslugi nekdanjega člana Olimpije in Benfice ni dobil gola.

OBLAK

"Rad slišim, da sem najboljši vratar na svetu. Delam za to, da bi to bil. Ta nagrada je plod ekipe, ki mi zelo pomaga. Zahvala, da sem ohranjal svojo mrežo nedotaknjeno, gre tudi njim, strokovnemu štabu in navijačem," je na odru ob prejemu nagrade povedal Oblak, ki je bil kot že nekajkrat do sedaj redkobeseden na vprašanje o prihodnosti v vrstah madridskih rdeče-belih.

'Trenutno sem tukaj'

"Pričakujem, da bom še veliko let v Atleticu in v La Ligi. Trenutno sem tukaj," je povedal Oblak in se dotaknil tudi izjemno izenačene ligaške sezone. "Letos je zelo izenačeno. To je dobro za ljudi, ker je zelo zanimivo. Menim, da bo tako do konca. Pričakujem, da bomo osvojili še več naslovov. Lani smo osvojili enega (Ligo Evropa, op. a.), poleti še enega (evropski superpokal, op. a.) in tudi v tej sezoni ga bomo,"je še optimistično sklenil.