Oblak proslavil podaljšanje pogodbe, med povabljenci tudi Dončić

A še bolj je španskim in tudi slovenskim privržencem športa v oči "padel" Luka Dončić, ki se je za omizjem pridružil črnogorskemu branilcu Stefanu Saviću in še nekaterim Oblakovim prijateljem. Dončić se zadnje dni mudi v Madridu, kjer si je ogledal zadnji dve tekmi četrtfinala Evrolige, pred prvim obračunom s Panathinaikosom so mu nekdanji delodajalci pripravili tudi lepo slovesnost.

'Druži ju veliko prijateljstvo'

"Na fotografiji je presenetila prisotnost Luke Dončića, nekdanjega igralca košarkarske ekipe Real Madrida, ki zdaj brani barve Dallas Mavericksov v ligi NBA. Oblak in Dončić sta oba Slovenca in druži ju veliko prijateljstvo iz let, ko sta skupaj živela v Madridu,"so zapisali pri dnevniku AS.

"Proslavljanje podaljšanja pogodbe," pa je Oblakovo fotografijo delil uradni račun madridskega Atletica, ki je Škofjeločana v tem tednu spremenil v najbolje plačanega nogometnega vratarja na svetu.