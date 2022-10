Oblak s soigralci poglobil krizo Seville

Jan Oblak in soigralci so z novo zmago, četrto v sezoni, začasno po nepopolnem krogu na petem mestu s 13 točkami. Sevilla, ki se je v tej sezoni znašla v nezavidljivem položaju in je daleč v ozadju la lige, pa je na drugi strani doživela že peti poraz, s skromnimi petimi točkami je celo blizu mestom, ki vodijo v nižjo ligo.

Prvi zadetek za goste je dosegel Marcos Llorente v 30. minuti. Za Atletico, ki je brez težav nadzoroval potek tekme in skrbel, da Oblak ni imel pretirano veliko dela, pa je nato zmago v drugem delu potrdil Alvaro Morata.

Že v petek je Athletic Bilbao visoko s 4:0 premagal Almerio in je začasno tretji, vodilni dvojec lige, edina še neporažena kluba v tej sezoni, pa bosta svoje delo opravila danes zvečer in v nedeljo. Katalonci, ki na drugem mestu za Madridčani zaostajajo dve točki, bodo gostovali pri Mallorci, Real pa bo v nedeljski večerni tekmi gostil Osasuno.