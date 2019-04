Oblak spet reševal kožo atletov, avtogol Fernandeza za zmago colchonerosov

Madridski Atletico je na Wandi Metropolitano premagal moštvo, ki se bori za obstanek v španskem prvenstvu, Valladolid. Diego Simeone ni varčeval z močmi svojih varovancev, na klopi pa je tekmo začel Rodrigo Hernandez , ki ga španski mediji povezujejo s poletnim prestopom v Manchester City. To je še podžgalo govorice o Špančevi selitvi na Otok.

V tekmo so sicer obetavneje vstopili gostje, v 9. minuti je žoga na robu kazenskega prostora našla Sergia Guardiolo , ki je usmeril strel proti levi vratnici, a se je z izjemno obrambo izkazal Jan Oblak . Škofjeločan je pred kratkim podaljšal zvestobo atletom, ob odličnih predstavah v aktualni sezoni pa se mu nasmiha nova zamora, še četrta zapored. Na zadnjih enajstih tekmah je kar devetkrat ohranil mrežo nedotaknjeno, v tej sezoni (vključno s 35. krogom) pa na kar dvajsetih prvenstvenih tekmah ni dosegel zadetka.

V nadaljevanju se je igra močno prevesila v prid Atletica, priložnost Antoina Griezmanna v 14. minuti pa je na žalost domačih navijačev splavala po vodi. Podaja Alvara Morate je našla francoskega reprezentanta, slednji pa je streljal le za las mimo desne vratnice. Prvi zvezdnik domačih je bil sicer najnevarnejši člen, vendar je njegov poskus tudi v nadaljevanju prestregla gostujoča obramba.

V drugem polčasu se je Atletom le nasmehnila sreča, vendar se pod gol ni podpisal Griezmann, niti ne Morata, temveč kar gostujoči branilec Joaquin Fernandez. Saul Niguez je poslal lep strel pred vrata, slednjega pa je z glavo nesrečno prestregel Fernandez in žogo potisnil v mrežo. Vse do konca se rezultat ni spremenil, čeprav so gostje v zaključnih minutah prevzeli vajeti igre v svoje roke. Oblak je tako v sodnikovem podaljšku še enkrat na tekmi rešil kožo colchonerosom, ko se je izkazal ob obetavnem streluTonija Ville.

Atletico Madrid– Valladolid 1 : 0 (0 : 0)

Fernandez 66./ag