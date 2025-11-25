Oblak spisal zgodovino La Lige: slovenski vratar še šestič prejel zamoro

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Dolgoletni prvi čuvaj mreže in kapetan madridskega Atletica Jan Oblak je dosegel poseben mejnik v svoji klubski karieri. Slovenski reprezentančni kapetan je namreč še šestič prejel laskavo nagrado zamora in tako postal vratar z največ osvojenimi tovrstnimi priznanji v zgodovini tekmovanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.