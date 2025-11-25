Svetli način
Nogomet

Oblak spisal zgodovino La Lige: slovenski vratar še šestič prejel zamoro

Madrid, 25. 11. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
5

Dolgoletni prvi čuvaj mreže in kapetan madridskega Atletica Jan Oblak je dosegel poseben mejnik v svoji klubski karieri. Slovenski reprezentančni kapetan je namreč še šestič prejel laskavo nagrado zamora in tako postal vratar z največ osvojenimi tovrstnimi priznanji v zgodovini tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet la liga jan oblak zamora trophy atletico madrid
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
25. 11. 2025 12.10
Sijajno vzgojen dečko. Imel priložnost videt na lastne oči.
ODGOVORI
0 0
Juzles Iters
25. 11. 2025 11.56
-1
Ne moreš verjet. Prava športna čast! 👏
ODGOVORI
0 1
kr nekdo
25. 11. 2025 11.21
+2
tolk je vpliven, da ga še moderator ščiti in briše komentarje. Upam, da ne bo ostalo samo pri osumljen.
ODGOVORI
2 0
assassin911
25. 11. 2025 11.09
+1
Bravo Jan.
ODGOVORI
2 1
Protoc
25. 11. 2025 11.02
+0
Ce je pa dober💪
ODGOVORI
1 1
