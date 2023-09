Oblak, Šporar in Stojanović v en glas: Lepa zmaga, a storili nismo še ničesar

"Brez Benjamina in ostalih fantov tudi zadetkov ne bi bilo. To je odraz našega sloga igre in dejstva, da tvorimo izjemno homogeno reprezentanco. Vsak je prispeval zelo pomemben delež k tej zmagi, zdaj nas pa čaka obračun, ki ga preprosto moramo dobiti. Z dolžnim spoštovanjem do San Marina, a kaj drugega kot zmaga ne pride v poštev, če želimo računati na preboj na Euro," je še pristavil napadalec grškega velikana Panathinaikosa.

Jan Oblak: "Napad je odličen, a moramo paziti v obrambi"

Slovenski kapetan je bil v družbi predstavnikov sedme sile dobro razpoložen. Kako ne bi, ko pa Slovenija igra vse bolje, posledično pa se odpirajo izjemno lepe možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje po sušnih 14 letih.