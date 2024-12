Oblak: Tako ob dobrih kot ob slabih časih rad ostajam na realnih tleh

31-letni slovenski vratar Jan Oblak letos v dresu madridskega Atletica kaže odlične predstave. Colchonerosi imajo za sebo nekaj zahtevnih sezon, toda Škofjeločan verjame, da imajo letos dobro priložnost, da spet pridejo na svojo najboljšo raven in se borijo za laskave lovorike. Te bi lahko prišle ob posebnem jubileju za Oblaka, saj letos mineva že deset let od njegovega podpisa pogodbe z Atleticom.

Jana Oblaka navijači madridskega Atletica velikokrat označujejo za najboljšega vratarja na svetu. "Lepo je to slišati. Mogoče se zdim kot mrzla oseba, toda nisem. Čeprav mogoče ne deluje tako, me takšne lepe besede vedno osrečijo," je z nasmehom pred mikrofone španskih medijev stopil slovenski vratar.

Jan Oblak FOTO: AP icon-expand

Škofjeločan priznava, da jim z Atleticom v preteklih letih ni šlo vse po načrtu, tako so lani v španskem prvenstvu končali šele na četrtem mestu, skoraj 20 točk za Real Madridom."V zadnjih dveh ali treh sezonah smo imeli nekaj težav, prestali smo zahtevna obdobja, toda vse to je del nogometa. Trenutno smo v dobrem rezultatskem nizu, tako moramo nadaljevati in ne kazati naših šibkosti rivalom. Stvari pa se lahko hitro spremenijo," se zaveda slovenski vratar. Oblaka so pred mikrofon povabili ravno pred drugim krogom španskega pokala. Rdeče-beli so gostovali v Caceresu, tekmo s Cacereñom, na kateri Slovenec ni branil, so dobili z 1:3. Španski pokal so colchonerosi nazadnje osvojili leta 2013, še pred njegovim prihodom, toda Oblak verjame, da jim lahko prav letos uspe prekiniti dolgo sušno obdobje. Trenutno so med vsemi ekipami španske lige prejeli najmanj zadetkov, dodatno samozavest pa so jim dale tudi težke tekme, na katerih so se dolgo mučili, vendar jih na koncu obrnili v svoj prid.

Atletico Madrid je španski pokal nazadnje osvojil leta 2013 FOTO: Profimedia icon-expand

"Vsako leto je naš cilj jasen. Veliko let je preteklo, odkar smo zadnjič osvojili španski pokal. Že lansko leto smo ga želeli osvojiti in tudi v letošnjem ne bo nič drugače. Vemo, da se stvari včasih ne izidejo po željah, toda ostali bomo pozitivni delali vse za ta cilj. Letos pa nam gre dovolj dobro, da lahko dvignemo pokalno lovoriko," je spregovoril o željah za letošnjo sezono. Čeprav se zaveda, da bosta to najverjetneje njihova glavna rivala, Oblak o Real Madridu in Barceloni ne želi preveč razmišljati. "So zelo konkurenčni in težko jih je premagati. Mislim pa, da se moramo osredotočiti nase. Četudi Real Madrid in Barcelona mogoče trenutno nista na najvišjem nivoju, lahko le v nekaj dneh spet najdejo pravo formo. Zagotovo bosta skozi celotno sezono kazala konstantnost in to moramo storiti tudi mi," je odločen Slovenec.

Jan Oblak FOTO: AP icon-expand

31-letnik letos v dresu Atletica blesti, kar kaže na to, da je našel prave občutke. "Zares se počutim odlično. Upam, da bom ostal zdrav, saj je to najbolj pomembno," priznava, a si kljub temu ne zida gradov v oblakih. "Tako ob dobrih kot ob slabih časih rad ostajam na realnih tleh. S takšnim početjem lahko iz slabih trenutkov izideš lažje, v dobrih pa ostaneš dlje," razmišlja kapetan slovenske izbrane vrste. Letos mineva 10 let, odkar se je pridružil vrstam rojiblancosov in se za vedno zapisal v srca navijačev madridskega Atletica. "Zelo sem ponosen, da predstavljam takšno ekipo. V teh desetih letih sem doživel veliko lepih trenutkov. Ne razmišljam o preteklosti, saj imam pred sabo še veliko let na najvišjem nivoju, gledam le naprej. Vedno sem govoril, da bom, vse dokler bom pri tem klubu, zanj dajal vse od sebe in poskušal zmagati vse, kar se da."

Oblak je z Atleticom v sezoni 2020/21 osvojil špansko prvenstvo FOTO: AP icon-expand