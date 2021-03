Oblak: Trpljenje je v Atleticovem DNK, čaka nas deset finalov

"(Pri enajstmetrovki, ki jo je zakrivil Stefan Savić, op. a.) je šlo za smolo. Savić ga ni želel udariti, pa še na črti kazenskega prostora je bilo vse skupaj, žoga je šla ven ... Zadel ga je v glavo, a tega gotovo ni želel. Če (sodnik, op. a.) piska, potem je temu tako, če ne piska, potem ni. Jaz nisem tisti, ki odloča. Je pa bilo zelo nesrečno. Tri točke so vedno pomembne. V sredo so nas," je nadaljeval Oblak.

"Tega z enajstmetrovkami se ne da razvozlati. V zadnjem času nisem ubranil niti ene," je za Movistar+ po dvoboju priznal Oblak. "Včasih jih ubraniš veliko, spomnim se, da sem pred tremi leti ubranil štiri od šestih, v zadnjem času pa niti ene. Jasno je, da s tem nisi zadovoljen, danes pa sem na srečo strel ubranil. Šlo je za zadnje minute in zmagali smo," je nadaljeval nekdanji vratar ljubljanske Olimpije in lizbonske Benfice.

'Po reprezentančnem premoru nas čaka deset finalov'

S soigralci je sredi tedna doživel novo razočaranje v Ligi prvakov, kjer je za Atletico v osmini finala tokrat previsoko oviro postavil Chelsea, ki je slavil na obeh tekmah brez prejetega gola, Oblak pa je moral v svojo mrežo po kar tri žoge (0:1 in 2:0). Rdeče-belim po hitrem slovesu od španskega pokalnega tekmovanja ostaja le še boj za državni naslov, kjer pa so že zakockali velik del ogromne prednosti z začetka sezone, a trenutno še vedno za štiri točke vodijo pred Barcelono, še dve točki dlje je mestni tekmec in branilec naslova Real. Do konca je še deset krogov, kot prva med seboj na drugem "el clasicu" sezone aprila igrata Real Madrid in Barcelona, Atletico pa bo moral maja še na Camp Nou. Z Realom je že odigral dve tekmi (poraz v gosteh z 0:2 in remi doma z 1:1), kar pomeni, da bi bili v primeru enakega števila točk ob koncu sezone branilci naslova v prednosti.

"So bile to pomembne točke? Vedno so. V sredo so nas izločili iz Lige prvakov, kjer smo si želeli daleč, a nismo bili dovolj dobri. Po izpadu je konec tedna težak. Bilo je ključnega pomena, saj Barca, Madrid in Sevilla prodirajo iz ozadja. A ne gledamo njih, gledamo sebe, zdaj je na sporedu reprezentančni premor, nato pa nas čaka deset finalov. Potrebno je iti tekmo za tekmo, ne gledamo drugih," je še povedal Oblak.

"To je moje sedmo leto tukaj in so tekme, na katerih trpiš, to trpljenje je tudi v rdeče-belem DNK. A zaradi tega je nogomet lep, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Jasno je, da si želiš tekmo odločiti prej in doseči dva ali tri gole, a tudi izid 1:0 prinaša tri točke in to je tisto, kar šteje," je sklenil Oblak.