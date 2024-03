Oblak: Uvrstili smo se na EP, a to je preteklost. Stremimo k novim ciljem

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju je namesto selektorja Keka, ki je bil odsoten zaradi smrti v družini, svoje misli pred tekmo strnil pomočnik Boštjan Cesar. Poudaril je, da so priprave potekale dobro in brez večjih težav, vse treninge je opravil tudi Benjamin Verbič, ki je bil malce načet, manjše skrbi ima le Sandi Lovrić. "Nekatere spremembe bomo v ekipi opravili že na prvi tekmi, zadnje informacije bodo igralci dobili danes. Nikakor ne bomo pustili, da Malta vodi igro, ampak bomo skušali takoj visoko napasti," je dejal Cesar in se ozrl na ekipo Malte.

"Malta napreduje iz leta v leto. Na precej tekmah je pokazala lepo igro, prihaja v priložnosti, mogoče jim manjka nekaj kakovosti pri zaključkih, ampak je zanimiva ekipa. Maltežani bodo imeli toliko priložnosti, kot jim jih bomo mi dovolili. Poskušali bomo celo tekmo nadzorovati ritem in seveda zmagati," je še povedal Cesar. Kapetan Jan Oblak je poudaril, da sta pomembni obe marčevski tekmi, tako proti Malti kot v torek doma proti Portugalski. "Čakata nas dve pomembni tekmi v pripravah na EP. To je to, kar smo vsi čakali. Proti Malti bo tudi pomembna tekma tako kot vsaka. Tudi izid bo pomemben, ker se s pozitivnim izkupičkom dviguje samozavest. Verjamem, da bomo pokazali dobro igro in bomo na koncu zadovoljni," je dejal Oblak.

Jan Oblak in Jaka Bijol FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija si je z zadnjimi uspehi in uvrstitvijo na EP zagotovila določen status. "Ta pa se v nogometu hitro menja. Pomembna je vsaka naslednja tekma. Uvrstili smo se na EP, ampak to je preteklost. Zdaj so novi cilji in nove želje. Moramo vse narediti, da status ohranimo in nadaljujemo dober niz," je pristavil Oblak. Tudi on je dodal, da si na EP želijo doseči lep rezultat, ne le nastopiti tam. "Tudi zato sta ti dve tekmi pomembni, vsak tekmec je vreden spoštovanja. Tudi tekma z Malto ne bo lahka, saj tudi ona napreduje iz leta v leto. Veliko ekip je imelo na Malti težave, tudi mi. Tako da pričakujem trdo tekmo in treba bo dati vse od sebe," je še povedal Oblak ter se ozrl na žalostni dogodek v Kekovi družini.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke