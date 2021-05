Oblak v idealni enajsterici, zimzeleni Messi najboljši nogometaš sezone

V napadu idealne enajsterice sta se po algoritmu SofaScore poleg prvega strelca lige Lionela Messija znašla še drugouvrščena strelca Karim Benzema(Real Madrid) in Gerard Moreno (Villarreal). Oba sta se v tej sezoni zaustavila pri 23 zadetkih, najboljši strelec 'Pichichi' Messi pa je zabil kar 30 golov ob 35 odigranih obračunih. V vezni liniji sta nepogrešljiva Realovca Toni Kroos (drugi najbolje ocenjeni nogometaš prvenstva po algoritmu SofaScore) in Luka Modrić, tam pa je šeIago Aspas (Celta Vigo), ki se lahko pohvali s kar 18 zadetki. Gre sicer za nogometaša, ki je v osnovi napadalec, a ker je imel vrhunsko oceno, v napadu pa zanj ni bilo prostora, so ga pri SofaScoru uvrstili v vezno linijo. Obrambo idealne enajsterice SofaScore predstavljajo Barcelonin Jordi Alba (levi bok), Stefan Savić(Atletico Madrid, osrednji branilec), 22-letni osrednji branilec Seville Jules Kounde in še en član Atleticove ekipe, Kieran Trippier(desni bok).