Oblak v lepem položaju, da spiše zgodovino

Do konca španskega prvenstva so ostali zgolj še štirje krogi. Colchonerosi se bodo pomerili še z Real Sociedadom, Osasuno, Betisom in Girono, medtem ko madridski Real čakajo obračuni z Barcelono, Mallorco, Sevillo in Real Sociedadom.

Če bi Oblak letos osvojil nagrado za najboljšega vratarja španskega prvenstva, bi postal prvi v zgodovini, ki bi mu to uspelo šestkrat. Za Courtoisa bi to bila četrta Zamora, prvi dve je osvojil prav v dresu Atletica v letih 2013 in 2014, nazadnje pa je bil za najboljšega vratarja v Španiji okronan leta 2020. Lani je to nagrado osvojil Unai Simon iz Athletic Bilbaa.