Oblak v zgled tudi največjim tekmecem

"Vedno sem občudoval vratarje, ki so razvili svojevrsten slog. V otroštvu sem se tako zgledoval po Claudiu Taffarelu, največjemu brazilskemu vratarskemu idolu. Spominjam se ga, ko je na svetovnem prvenstvu 1994 obranil enajstmetrovko. Imel je tehnično kvaliteto, dobro se je znal postaviti. Še danes me inspirira," je pojasnil Becker in nadaljeval: "Danes pa občudujem Jana Oblaka, ki mu sledim kolikor je to le mogoče, in Marca-Andreja ter Stegna. Oba sta odlična."

Ob tem je poudaril, da je na evropskih zelenicah še nemalo odličnih vratarjev, a poudaril da ter Stegen in Oblak v tem trenutku resnično izstopata. Kakšno pa je vzdušje, kadar pride v stik s katerim izmed njiju?"Med nami vlada neke vrste zdrava tekmovalnost, v tem, kdo bo na koncu sezone okronana za najboljšega," je pojasnil Brazilec, ki je v poletnem prestopnem roku barve Rome zamenjal za Liverpoolove.