Oblak z Atleticom ostal prvi, Real Sociedad oddal točki in prvo mesto

Alexander Isak (desno) in druščina niso našli poti v mrežo Alavesa.

Real Sociedad ima na lestvici 25 točk, eno manj od Atletica, ki je še edina neporažena ekipa v Španiji. Ob tem morajo varovanci Diega Simeoneja odigrati še dve zaostali tekmi. Real Madrid, ki je odigral tekmo več in je v tem krogu v gosteh premagal Sevillo z 1:0, za mestnimi rivali zaostaja šest točk. Barcelona, ki je klonila v Cadizu (1:2), pa ima ob istem številu tekem že 12 točk zaostanka za rdeče-belimi.

Da so Jan Oblak in soigralci ostali na vrhu, se lahko zahvalijo obrambi Alavesa, ki je na zadnjem nedeljskem srečanju zadržala vse napade gostov, četudi so zadnje pol ure igrali z nogometašem manj. Odličen pa je bil v drugem polčasu tudi Fernando Pacheco v vratih Alavesa.

Mreži sta mirovali tudi na tekmi Villarreala in Elcheja. Rumena podmornica je po tretjem remiju zapovrstjo sedaj od Atletica oddaljena pet točk z dvema tekmama več. Na preostalih dveh današnjih tekmah je Betis v gosteh slavil pri Osasuni z 2:0, Granada pa je na domači zelenici po zadetkih v 88. in 90. minuti prišla do točke proti Huesci (3:3).

Izidi nedeljskih tekem:

Granada - Huesca 3:3 (1:1)

Osasuna - Real Betis 0:2 (0:0)

Villarreal - Elche 0:0

Alaves - Real Sociedad 0:0