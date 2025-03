Oblak z Atleticom v Getafeju utrpel presenetljiv poraz

Atletico Madrid slovenskega reprezentanta Jana Oblaka je v 27. krogu španskega prvenstva v gosteh presenetljivo izgubil proti Getafeju. Čeprav so colchonerosi povedli, so domači nogometaši v zaključku tekme uspeli pripraviti preobrat in na koncu slavili z 2:1. Atleti tako vsaj zaenkrat ostajajo na drugem mestu prvenstvene lestvice, toda že danes jih lahko z zmago proti Rayu Vallecanu prehiti mestni tekmec Real Madrid. Na prvem mestu bo tudi po tem krogu kljub tekmi manj ostala Barcelona.