Kek: To je začetek kvalifikacij. Veselje da, evforija ne

Slovenija se lahko upravičeno veseli. Če je vsaj delna evforija med nogometnimi navijači po zgodovinski prvi zmagi nad Hrvaško in to v devetem poskusu dovoljena in razumljiva, pa je tabor naše reprezentance, na čelu s selektorjem Matjažem Kekom, ki je mimogrede po tudi navedbah hrvaških medijev taktično nadigral kolega Zlatka Dalića, že začel razmišljati o prihajajočih zahtevnih nalogah na gostovanju v Rusiji in na Cipru. "Pokazali smo, da znamo igrati in premagati sosede. Če bo poleti to mogoče, lahko gredo Slovenci na hrvaško morje z dvignjeno glavo," se po veličastni zmagi proti "ognjenim" tudi malce šalijo v slovenskem taboru.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-expand Jan Oblak je vnovič dokazal, da je med najboljšimi vratarji na svetu. Če že ne najboljši ... FOTO: Miro Majcen

Slovenska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 pričela z zmago.

Čestitke domačinom, zasluženo so zmagali. Poskušali smo, ampak vse to je bilo precej jalovo. Ni nam uspelo prebiti bloka domačih, poskušali smo s spremembami, ampak niti to ni šlo. Nismo si zaslužili česa več od poraza. —selektor Hrvaške Zlatko Dalić

Slovenci so z golom Sandija Lovrića premagali Hrvaško, Matjaž Kekpa je po prvi zmagi Slovenije na tekmah z južnimi sosedi poudaril, da je veselje dovoljeno, evforija pač ne. "Začetek, kot smo si ga samo želeli. Premagali smo zelo kakovostnega tekmeca. Mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav smo pošteno trpeli. Na začetku tekme je bilo preveč spoštovanja, premalo smo verjeli vase. Skozi tekmo pa so ob fanatični borbenosti pokazali kakovosten nogomet. Fantom čestitam. Veseli smo, seveda, ampak bomo ostali trdno na tleh. To je začetek kvalifikacij. Veselje da, evforija ne. Kmalu nas čaka že gostovanje v Sočiju. Dolgo smo čakali to zmago, ta je tudi za navijače, ki so optimistični glede slovenskega nogometa," je po odmevni zmagi za uradno spletno stran NZS poudaril Matjaž Kek.

icon-expand Zmagovalna slovenska ekipa sredi stoženske zelenice že kuje načrte za prihajajoče izzive ... FOTO: Miro Majcen

Slovenska mreža je znova ostala nedotaknjena, čvrsta obramba je postala že pravi zaščitni znak reprezentance. "Že pred tekmo smo se zavedali, da glede na kakovost ne smemo in moremo iti v posest žoge, da moramo biti disciplinirani in organizirani. Vsi so delali veliko, odJosipa Iličića do Andraža Šporarja, ki sta veliko pretekla. Vsak, ki je bil na igrišču, je razmišljal o tem, kako kakovostno igrati in da moramo iti od temeljev. Temelji slovenskega nogometa so bili vselej v disciplini, če hočete, tudi v pragmatičnosti, pa tudi nesporna kakovost. Z minutami je rasla samozavest, bili pa smo dovolj hrabri in odločni, da smo bili po zahtevnih minutah tudi kakovostni," je še dodal selektor Slovenije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po dvoboju veselja ni skrival niti Petar Stojanović: "Znova smo dokazali, da smo prava ekipa. Taktično smo na igrišču dobro stali in pustili srce. Bili so trenutki, ko smo trpeli, vendar smo bili nagrajeni, ker smo se borili drug za drugega. Ko si pošten, te nogomet vedno nagradi. Vesel sem zmage, ki ni majhna."Branilec zagrebškega Dinama se je spomnil uvodnih minut. "Za tistih deset minut si zaslužimo kritiko, kljub temu, da smo premagali veliko Hrvaško. Treba je pogledati tudi uvodne minute. Kot sem slišal selektorja, je tudi on dejal, da se nam to v Sočiju ne sme ponoviti, kar je res. Nismo se ustrašili, nikogar se ne bojimo. To smo že pokazali, res pa je, da smo imeli veliko spoštovanja. Kot sem dejal že pred tekmo, je Hrvaška velika reprezentanca, vendar smo igrali doma. Imamo veliko srce, tudi mi imamo veliko kakovosti, ki smo jo nocoj tudi pokazali," je v izjavi za spletno stran NZS ponosno poudaril bočni branilec Slovenije.

icon-link Slovenija vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com

Zmage se je razveselil tudi Andraž Šporar. "Hrvati si niso ustvarili izrazite priložnosti, mi bi lahko na drugi strani zadeli še drugič. Res je, da je Hrvaška imela več posesti žoge, vendar štejejo zadetki. Kot je dejal že Petar, smo srce pustili na igrišču in to se je obrestovalo,"se je s soigralcem za uradno spletno stran Zveze strinjal član portugalske Brage. Tudi Ljubljančan se je spomnil uvodnih minut, po katerih so Slovenci zaigrali bolje in hitro zatresli hrvaško mrežo: "Nogomet se zmaguje v podrobnostih. Morda smo se po vratnici zresnili, saj smo šli v tekmo s preveč strahospoštovanja. To ni bilo v redu, vendar na koncu teh deset minut niti tako pomembnih. Res pa je, da se ne smejo ponoviti. Na koncu dneva šteje, da smo prvič v zgodovini premagali Hrvate. Danes lahko Slovenija uživa."Ljubljančan je prepričan, da lahko zmaga proti svetovnemu podprvaku naši reprezentanci vlije samozavest, ki lahko traja ..."Ta zmaga vsem pomeni ogromno, saj gre za svetovne podprvake, njihovi igralci pa igrajo v klubih najvišjega nivoja. Pokazali smo, da zmago igrati in premagali sosedi. Če bo poleti to mogoče, lahko gredo Slovenci na hrvaško morje z dvignjeno glavo," je bil za spletno stran NZS prešerno razpoložen zaključil napadalec Brage.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke