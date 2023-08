Jan Oblak: Zadnji meseci so bili precej težki

Jan Oblak je v intervjuju za španski As povedal, da so bili zadnji meseci precej težavni. Toda kot sam poudarja, je sedaj povsem nared in pripravljen na nove podvige. "Ko nisi na igrišču, ko ne igraš, seveda je težko. Podpiraš ekipo od zunaj. Niso bili lahki meseci. Od prvega dne, ko sem prenehal z igranjem, sem začel okrevati. Napredujem iz dneva v dan, trenutno sem v takšnem položaju, da lahko treniram in igram. Počutim se dobro in sem zadovoljen, kako se je vse skupaj izšlo."