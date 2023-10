Jan Oblak: Vesel sem, predvsem za nove tri točke

"Zelo sem vesel, toda še posebej sem vesel za nove tri točke, ki smo jih osvojili v prvenstvu. 400 tekem je res en poseben mejnik, zelo sem zadovoljen in ponosen na vse skupaj. Ostalo mi bo v lepem spominu. Prepričan sem, da je pred menoj še veliko pomembnih tekem. Veselim se, da bom še naprej lahko pomagal klubu in seveda svojim soigralcem na igrišču," je po tekmi povedal nasmejani Oblak.

Oblak je v Madridu osvojil številne nagrade, tako klubske kot tudi individualne. Postal je španski prvak v sezoni 2020/2021, leta 2018 je osvojil ligo Evropa in evropski superpokal. Pod španski superpokal so se podpisali leta 2014. Priznanj, ki so mu prinesla naziv enega najboljših vratarjev na svetu, so številna, med njimi velja omeniti sezoni 2015/2016 in 2016/2017, ko je bil del izbrane ekipe v Uefini Ligi prvakov. V La Ligi je bil v sezoni 2020/2021 imenovan za MVP-ja.