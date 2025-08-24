Svetli način
Nogomet

Oblak razočarano: Začeti moramo osvajati točke

Madrid, 24. 08. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 46 minutami

Avtor
N.M.
Navijači Atletico Madrida so po le eni osvojeni točki na prvih dveh tekmah španskega prvenstva razumljivo v skrbeh. Teh pa ima veliko tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki z začetkom sezone sploh ni zadovoljen. Na prvi tekmi jih je premagal Espanyol z 2:1, na drugi pa so le remizirali z Elchejem (1:1).

Jan Oblak je v Madridu zakorakal v svojo 12. sezono. Klubu se je namreč pridružil julija leta 2014.
Atletico Madrid je v novo sezono La Lige vstopil z nepričakovano slabim izkupičkom – po dveh tekmah imajo na računu zgolj točko. Po remiju proti Elcheju je kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak odkrito spregovoril o razočaranju, ki ga čuti tako on kot celotna ekipa. V izjavi za medije je bil samokritičen in priznal napako pri izenačujočem zadetku, hkrati pa poudaril, da so kljub vsemu dali vse od sebe.

"Res smo zelo razočarani in kar nekoliko frustrirani. Dali smo vse od sebe. Jaz sem še posebej nezadovoljen, ker menim, da pri zadetku, ki smo ga prejeli, nisem bil dobro postavljen. Žoga se je upočasnila, slabo sem stal in uspeli so izenačiti. Poskušali smo napadati po najboljših močeh, a žoga ni hotela v gol. Mislim, da ne smemo biti preveč strogi do sebe, saj smo poskusili in bili blizu zmagovitemu zadetku. Ni nam uspelo in zato ostaja ta slab občutek," je bil jasen Slovenec.

Njegove besede so jasen signal, da se v Madridu zavedajo resnosti situacije in da bo potrebna takojšnja reakcija, če želijo ostati v boju za vrh lestvice."Jasno je, da si tega nismo želeli. Ena točka na prvih dveh tekmah ni dovolj. To je nogomet in vsi smo razočarani, tako kot tudi naši navijači. Sezona je dolga, a začeti moramo osvajati točke. Na prvih dveh tekmah preprosto nismo naredili dovolj. Nogomet je lahko krut šport in včasih ne dobiš tistega, kar si zaslužiš – in prav to se nam je zgodilo," še dodaja Oblak.

KOMENTARJI (2)

SAKOSAKO
24. 08. 2025 20.57
Oblak je imel takšne ponudbe, da bi moral že zdavnaj oditi iz Atletica!
ODGOVORI
0 0
borjac
24. 08. 2025 20.40
+1
Atletiko kupuje nove in nove igralce , vendar rak rana njihove igre ni v igralcih , ZAMENJATI BI MORALI TRENERJA SIMEONIJA.
ODGOVORI
1 0
