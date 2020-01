Oblakov agent okrcal Atletico in Simeoneja, v središču pa srbski napadalec

Jan Oblak je bil z Mihom Mlakarjemmed največjimi zagovorniki prihoda Ivana Šaponjićak madridskem Atleticu, toda občasni kapetan rdeče-belih se z nogometašem, ki je tako kot on v Madrid prišel iz vrst lizbonske Benfice, lahko druži zgolj na treningih in v prostem času. Šaponjiću namreč trener Diego Simeoneše ni ponudil priložnosti na uradni tekmi, čeprav je že ob debiju na pripravah zabil gol, pomanjkanje katerih je v tej sezoni ena največjih slabosti Atletica.

OBLAK

Tudi zato Madridčane že dlje časa povezujejo z urugvajskim zvezdnikom Paris Saint-Germaina Edinsonom Cavanijem, ki naj bi se v špansko prestolnico preselil do konca zimskega prestopnega roka, Mlakar pa nad trenutno situacijo svojega srbskega varovanca ni navdušen.

Če potrebujejo gol ...

"Da bi lahko prišel Cavani? Zakaj ga potem niso kupili poleti? Četudi bi prišel nov nogometaš in nekaj običajnega je, da bi se to lahko zgodilo ... Kako lahko pojasniš, da nek igralec trdo trenira in ima dober odnos, a si ne zasluži niti pet minut, da bi lahko navijači Atletica o njem sodili? Če potrebujejo gol, zakaj mu ne bi dali vsej ene priložnosti?"je Mlakarja citirala spletna stran športnega dnevnika AS.

"Ob koncu minule sezone je Atletico zatrdil, da bo Kalinić odšel in da bodo iskali tretjega napadalca. Ideja je bila, da bi to postal nek mlad nogometaš, ki bi se lahko boril in čakal na priložnost skupaj z Diegom Costo in Morato. Menim, da je Šaponjić ustrezal temu profilu. Mlad, čvrst in z zmagovalno miselnostjo. Bil je svetovni prvak s Srbijo na svetovnem prvenstvu do 20 let, bil je najmlajši v ekipi. Vajen je bil tega pritiska, potem ko je v prvi ligi debitiral s šestnajstimi leti pri klubu, kjer je takšen pritisk, kot je v Partizanu. Benfica je zanj plačala tri milijone evrov, ker je videla potencial. A tam ni dobil priložnosti, kakršne je dobil Oblak, ki so ga trikrat posodili, ali pa na primer (napadalca Real Madrida Luka, op. a.) Jovića, ki je bil prav tako posojen in zdaj poglejte, kje je. Tako sem jaz Atleticu predlagal ta ne preveč velik vložek, ki bi lahko v prihodnosti prinesel napadalca najvišje ravni za ta klub. Nato so me poklicali in podpisali smo pogodbo za tri sezone, kupili smo igralca za minimalen znesek. Klub se je glede tega, če gre za nogometaša Atleticovega kova, pozanimal tudi pri (nekdanjemu napadalcu kluba in selektorju mlade srbske reprezentance Veljku, op. a.) Paunoviću."

ŠAPONJIĆ

Pogajanja za novo pogodbo Oblaka potekala ločeno

Pri madridskem športnem časniku se sprašujejo, če je poskušal Mlakar prihod Šaponjića kako povezati s pogajanji za podaljšanje pogodbe slovenskega reprezentanta, ki je s svojo "zamrznitvijo" reprezentančnega statusa v domnevnem boju za kapetanski trak v minulih letih dvigoval precej prahu v domovini. Kapetanski trak, zanimivo, zdaj pogosto nosi tudi v Madridu, kjer je namestnik prvega kapetana Kokeja.

"Ne, absolutno nikakršne," je o povezavah s podaljšanjem Oblakove pogodbe povedal Mlakar, ki za slovenske medije spregovori zelo redko. "Podaljšanje Oblakove pogodbe je bilo dogovorjeno več mesecev prej in pogajanja za Šaponjića so se začela poleti. Če je s poslom povezan prihod Joaa Felixa? Ne, niti to ne. Nismo imeli nikakršne zveze s tem, vztrajal sem pri tem, da Ivan pride k Atleticu, ker verjamem, da odgovarja temu profilu v ekipi, in da ima Atleticov DNK. Prepričan sem, da bo to pokazal, ko bo dobil priložnost. Zabil bo, ko bo mu bodo ponudili priložnost za to,"je prepričan.

"Da sta tako Oblak kot Saul (vezist Atletica Niguez, op. a.) javno dejala, da se trudi in da bi lahko pomagal ekipi? Da, res je, in to je čudno. Nihče ne ve, zakaj se je znašel v tej situaciji. S strani kluba nas pravijo, da je odnos fanta fantastičen, da je vedno pozitiven in da se je dobro prilagodil ekipi. Fant ima dober odnos s soigralci, tudi z navijači, ki so opazili njegov pozitiven odnos. A najpomembneje je, to lahko vidite tudi vi, da iz dneva v dan trdo trenira, četudi še ni zaigral in le čaka na svojo priložnost. V minulem tednu spet ni prišel v ekipo za tekmo. V četrtek sem se sestal s klubom in povedali so mi, kar so mi povedali že večkrat prej, da prav zares nihče ne razume, kaj se dogaja."