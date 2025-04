Oblakov Atletico boljši od zadnjeuvrščenega Valladolida

Barcelona ima sedem krogov pred koncem 70 točk in je na dobri poti do naslova španskega prvaka. V tem krogu so Katalonci v soboto v gosteh ugnali Leganes z 1:0. Z enakim izidom je v gosteh slavil tudi Real Madrid, ki je bil boljši od Alavesa. Na lestvici za Barcelono zaostaja štiri točke.

Upanje na naslov prvaka ohranja tudi Atletico, ki je za konec 31. kroga ugnal odpisani Valladolid. Ta ima trenutno 14 točk manj od Alavesa, ki je 17. in s tem še na mestu, ki prinaša obstanek v ligi.

Ogromno dela v Madridu je imela v prvem polčasu predvsem soba za Var. Skupaj z glavnim sodnikom je bila odgovorna za dve enajstmetrovki v prvih 25 minutah. Po igri z roko jo je v 21. minuti za Valladolidovo vodstvo izkoristil Mamadou Sylla, za izenačenje pa je po prekršku poskrbel Julian Alvarez v 25. minuti. Vsega dve minuti kasneje je za preobrat v prvem polčasu poskrbel Giuliano Simeone.