Oblakov Atletico brez evropske pomladi, pirova zmaga Liverpoola

Največje razočaranje predzadnjega, torkovega večera v skupinskem delu elitne Lige prvakov zagotovo predstavlja nov velik spodrsljaj nogometašev madridskega Atletica, ki so v dvoboju 6. kroga morali priznati premoč moštvu Porta (1:2). Posledično so ostali brez evropske pomladi, saj so končali na zadnjem mestu v svoji predtekmovalni skupini. Münchenski Bayern je še enkrat več pokazal svojo moč in brez težav z 2:0 ugnal milanski Inter, medtem ko je Liverpool dosegel pirovo zmago proti Napoliju (2:0), ki je nekoliko presenetljivo osvojil prvo mesto v svoji skupini. Vrhunce torkovih tekem si lahko ogledate na enem mestu v spodnjih videih.

Torej, po polovici odigranih tekem zadnjega, 6. kroga skupinskega dela elitne Lige prvakov je znanih štirinajst od šestnajstih udeležencev osmine finala omenjenega tekmovanja. To so Napoli, Liverpool, Brugge, Porto, Bayern München, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Benfica, Eintracht Frankfurt in Tottenham. Zadnja dva udeleženca osmine finala bomo dobili nocoj, na Kanalu A in Voyo pa si boste lahko v neposrednem prenosu od 20.40 naprej ogledali obračun torinskega Juventusa in Paris Saint Germaina. Zvezdniško francosko moštvo želi z novo zmago osvojiti prvo mesto v svoji predtekmovalni skupini, medtem ko bo stara dama storila vse, da si zagotovi evropsko pomlad skozi izločilne boje evropske lige.