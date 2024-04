Oblakov Atletico do novih treh točk, uspešna tudi Real in Barca

V 31. krogu španskega prvenstva sta se pomerila Atletico Madrid in Girona. V Madridu so domači slavili s 3:1, uspešni pa so bili Antoine Griezmann v 34. (11-metrovka) in 50. minuti ter Angel Correa v dodatku prvega polčasa (45+6). Goste je sicer že v četrti minuti v vodstvo popeljal Artem Dovbyk. Svoj 17. gol v sezoni je dosegel s hitrim protinapadom. Prvouvrščeni Real Madrid je gostoval pri Mallorci in si priigral zmago z rezultatom 0:1, Aurelien Tchouameni je prišel do zadetka v 48. minuti. Drugouvrščena Barcelona je gostovala pri Cadizu in zabeležila zmago 1:0, zadetek je v 37. minuti dosegel Joao Felix.