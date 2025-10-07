Oblakov Atletico ima novega direktorja, ki je prej deloval pri Barceloni

Mateu Alemany je bil med letoma 2021 in 2023 na tem položaju pri sloviti Barceloni, podobne položaje pa je zasedal tudi pri Mallorci in Valencii. V Atleticu bo njegov nadrejeni generalni direktor Carlos Bucero, ki nadzoruje tudi ekipo B in mladinsko akademijo.
"Alemany je v današnjih dopoldanskih urah že nastopil na nov položaj, obiskal ekipo in opravil sestanek s trenerjem Diegom Simonejem," je v sporočilu za javnost zapisala madridska ekipa.
Atletico je slabo odprl sezono 2025/26. Prvo zmago je dosegel šele v četrtem krogu proti Villarrealu, nato pa vidno popravil svoje predstave in med drugim visoko ugnal mestnega tekmeca Reala s 5:2.
Po osmih krogih je na šestem mestu, za vodilnim Realom zaostaja osem točk, za drugovrščeno Barcelono pa šest točk.
