Nogomet
Oblakov Atletico ima novega direktorja, ki je prej deloval pri Barceloni

Madrid, 07. 10. 2025 15.07 | Posodobljeno pred 59 minutami

STA , S.V.
Mateu Alemany je novi direktor članske nogometne ekipe Atletica iz Madrida, kjer od leta 2014 igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz španske prestolnice.

Mateu Alemany je bil med letoma 2021 in 2023 na tem položaju pri sloviti Barceloni, podobne položaje pa je zasedal tudi pri Mallorci in Valencii. V Atleticu bo njegov nadrejeni generalni direktor Carlos Bucero, ki nadzoruje tudi ekipo B in mladinsko akademijo.

"Alemany je v današnjih dopoldanskih urah že nastopil na nov položaj, obiskal ekipo in opravil sestanek s trenerjem Diegom Simonejem," je v sporočilu za javnost zapisala madridska ekipa.

Atletico je slabo odprl sezono 2025/26. Prvo zmago je dosegel šele v četrtem krogu proti Villarrealu, nato pa vidno popravil svoje predstave in med drugim visoko ugnal mestnega tekmeca Reala s 5:2.

Po osmih krogih je na šestem mestu, za vodilnim Realom zaostaja osem točk, za drugovrščeno Barcelono pa šest točk.

KOMENTARJI (2)

Dany75
07. 10. 2025 15.58
Ta je vseposod naredil več skode kot koristi...najvec skode pa pri Mallorci in Valenciji...
Koruptilona
07. 10. 2025 15.53
+1
Samo trenerja še zamenjati in predsednika pa bo
