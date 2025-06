Oblakov Atletico kljub zmagi izpadel, napredovala PSG in Botafogo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaši v skupini B so končali predtekmovanje na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Atletico Madrid z Janom Oblakom je v Pasadeni igral proti Botafogu in ga premagal z 1:0, a to ni zadostovalo za preboj v osmino finala.

Obračun Atletica in Botafoga v prvem polčasu ni prinesel spremembe začetnega izida, čeprav sta imeli obe ekipi po eno resnejšo priložnost. Španci so za napredovanje morali premagati Brazilce z dvema goloma razlike, a so bili v drugem polčasu sprva bližje zadetku slednji, vendar je Oblak v 67. minuti dobro opravil svoje delo.

Atletico je svoje navijače razveselil v 87. minuti, ko je Antoine Griezmann iz bližine poskrbel za 1:0. Čeprav so Španci ob koncu tekme iskali še en zadetek, ki bi jih spravil med 16, pa so Brazilci svoje delo v obrambi opravili dovolj dobro, da so se sami veselili preboja v izločilne boje.