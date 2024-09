Oblakov Atletico Madrid doma remiziral proti Espanyolu

Madridčani so napadali, imeli priložnosti, a niso uspeli najti poti do gostujočih vrat. Atleti so sicer zadeli v začetku drugega polčasa, a je bil zadetek Rodriga Riquelmeja po ogledu videoposnetka razveljavljen. Slednji je zadel tudi tik ob koncu tekme, a tokrat iz zelo očitnega prepovedanega položaja.