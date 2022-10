Oblakov Atletico premagal Betis in skočil na tretje mesto španske lestvice

Jan Oblak se je po krajši odsotnosti zaradi manjše poškodbe spet vrnil med vratnici in pomagal Madridčanom do pomembnih treh točk. V enem ključnih dvobojev tega kroga sta se pomerili ekipi, ki sta imeli pred začetkom po 20 točk, zmagovalec pa bi se povzpel tik pod vrh. To je na koncu uspelo Atleticu, ki je prišel do dveh točk zaostanka za Barco, ki pa jo tekma tega kroga še čaka.

Strelski junak Atletica je bil danes Antoine Griezmann, ki je v drugem polčasu zadel dvakrat. Najprej po kotu v 54. minuti, potem še po podaji Matheusa Cunhe v 71.

Oblak pa se je prvič izkazal že v končnici prvega dela, ko je ubranil nevaren poskus Andresa Guardada. Na začetku drugega dela ga je sicer premagal Borja Iglesias, a so sodniki po posredovanju VAR-a gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Klonil je le po prostem strelu Nabila Fekirja v 84., a je nato gostiteljem zmanjkalo časa za morebitno izenačenje, kar je pomenilo tudi prvi poraz na domačem stadionu v tej sezoni.