Barcelona ugnala Villarreal, Oblak s čudežno obrambo

Barcelona v Villarrealu prišla do nove zmage FOTO: Profimedia

Glavni sodnik tekme v Villarrealu Javier Alberola je v 11. minuti po bližnjem srečanju med Santijem Comesano in Raphinho sprožil polemiko, s tem ko je dosodil najstrožjo kazen za Barcelono. Enajstmetrovko je sicer Brazilec zanesljivo izvedel in poskrbel za vodstvo blaugrane.

Raphinha je imel že nekaj minut kasneje priložnost, da prednost svojega moštva poviša. S poskusom od daleč je bil zelo blizu uspeha, njegov strel je stresel okvir vrat. Nevarno je poskušal tudi Lamine Yamal, medtem ko je na strani Villarreala je vratarja Joana Garcio ogrožal Tajon Buchanan. Domači pa so se v 39. minuti ostali z igralcem manj. Alberola je Renata Veiga za start v gleženj Yamala kaznoval z rdečim kartonom in še zaostril debato o sojenju na obračunu.

V drugem polčasu so Katalonci številčno premoč izkoristili za rutinsko zmago. V 63. minuti je Yamal izkoristil zmedo v kazenskem prostoru Villarreala za drugi zadetek Barcelone. Do nekaj priložnosti so uspeli priti tudi domači nogometaši, vendar je ostalo pri rezultatu 2:0. Blaugrana se je tako utrdila tudi na prvem mestu lestvice španskega prvenstva in bo božično-novoletne praznike pričakala na vrhu, pred Real Madridom ima štiri točke prednosti. Z zmago nad Villarrealom je naredila uslugo tudi Atletico Madridu, ki je po zmagi nad Girono skočil na tretje mesto, Villarreal pa pahnil na četrtega.

Ob zmagi Atletica zablestel Jan Oblak

Atletico Madrid FOTO: Profimedia

Atletico je povedel že v 13. minuti, ko se je legenda Colchonerosov Koke izkazal z natančnim strelom od daleč. Še pred odmorom so gostje prednost povišali na 2:0, med strelce se je v 38. minuti vpisal Conor Gallagher, ki je v igro po poškodbi Nica Gonzaleza vstopil deset minut prej. V drugem polčasu so Atleti brez težav nadzorovali dogajanje na zelenici, končni izid pa je v 92. minuti postavil Francoz Antoine Griezmann.

Bolj kot zmaga Atletica pa je po tekmi odmevala čudežna obramba slovenskega reprezentančnega trenerja Jana Oblaka. Pri rezultatu 0:1 je nekdanji član ekipe iz Madrida Axel Witsel iz neposredne bližine nevarno streljal proti vratom Škofjeločana, žoga pa bi pristala v mreži, če Oblak ne bi bliskovito in sunkovito stegnil roke ter jo odbil, tik preden je prečkala golovo črto.

Španski časnik Marca je posredovanje Slovenca označila za obrambo leta in eno najboljših obramb v njegovi karieri. "Njegova predstava v Gironi je še en primer, ki potrjuje Oblakov status kot enega najboljših vratarjev na svetu. Z mačjimi refleksi in nenehno pripravljenostjo, da za svojo ekipo da vse od sebe, Slovenec še naprej dokazuje, da se mu je usojeno uvrstiti med največje v zgodovini Atletica iz Madrida," so z izbranimi besedami o Škofjeločanu pisali pri Marci.

Atletico je z zmago proti Gironi napredoval na tretje mesto prvenstvene lestvice, za dve točki je prehitel doma poraženi Villarreal. Za mestnim tekmecem Realom zaostaja za pet točk, za vodilno Barcelono pa še štiri.

* Izidi, 17. krog La lige: