Nogomet

Barcelona ugnala Villarreal, Oblak s čudežno obrambo

Girona, 21. 12. 2025 15.50 pred 7 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Ž.Ž.
Atletico Madrid

Nogometaši Atletico Madrida so v 17. krogu španskega prvenstva s 3:0 rutinsko oravili z Girono, v središču pozornosti pa se je ob zmagi Colchonerosov z izjemno obrambo znašel Jan Oblak. Z novimi tremi točkami na svojem računu so Atleti skočili na tretje mesto in za dve točki prehiteli Villarreal, ki je izgubil obračun z Barcelono. Katalonci so bili v gosteh boljši z 2:0, tekma pa je zaradi sodniških odločitev sprožila številne polemike in razdelila športno javnost.

Barcelona v Villarrealu prišla do nove zmage
Barcelona v Villarrealu prišla do nove zmage
FOTO: Profimedia

Glavni sodnik tekme v Villarrealu Javier Alberola je v 11. minuti po bližnjem srečanju med Santijem Comesano in Raphinho sprožil polemiko, s tem ko je dosodil najstrožjo kazen za Barcelono. Enajstmetrovko je sicer Brazilec zanesljivo izvedel in poskrbel za vodstvo blaugrane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Raphinha je imel že nekaj minut kasneje priložnost, da prednost svojega moštva poviša. S poskusom od daleč je bil zelo blizu uspeha, njegov strel je stresel okvir vrat. Nevarno je poskušal tudi Lamine Yamal, medtem ko je na strani Villarreala je vratarja Joana Garcio ogrožal Tajon Buchanan.

Domači pa so se v 39. minuti ostali z igralcem manj. Alberola je Renata Veiga za start v gleženj Yamala kaznoval z rdečim kartonom in še zaostril debato o sojenju na obračunu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem polčasu so Katalonci številčno premoč izkoristili za rutinsko zmago. V 63. minuti je Yamal izkoristil zmedo v kazenskem prostoru Villarreala za drugi zadetek Barcelone. Do nekaj priložnosti so uspeli priti tudi domači nogometaši, vendar je ostalo pri rezultatu 2:0.

Blaugrana se je tako utrdila tudi na prvem mestu lestvice španskega prvenstva in bo božično-novoletne praznike pričakala na vrhu, pred Real Madridom ima štiri točke prednosti. Z zmago nad Villarrealom je naredila uslugo tudi Atletico Madridu, ki je po zmagi nad Girono skočil na tretje mesto, Villarreal pa pahnil na četrtega.

Ob zmagi Atletica zablestel Jan Oblak

Atletico Madrid
Atletico Madrid
FOTO: Profimedia

Atletico je povedel že v 13. minuti, ko se je legenda Colchonerosov Koke izkazal z natančnim strelom od daleč. Še pred odmorom so gostje prednost povišali na 2:0, med strelce se je v 38. minuti vpisal Conor Gallagher, ki je v igro po poškodbi Nica Gonzaleza vstopil deset minut prej.

V drugem polčasu so Atleti brez težav nadzorovali dogajanje na zelenici, končni izid pa je v 92. minuti postavil Francoz Antoine Griezmann.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bolj kot zmaga Atletica pa je po tekmi odmevala čudežna obramba slovenskega reprezentančnega trenerja Jana Oblaka

Pri rezultatu 0:1 je nekdanji član ekipe iz Madrida Axel Witsel iz neposredne bližine nevarno streljal proti vratom Škofjeločana, žoga pa bi pristala v mreži, če Oblak ne bi bliskovito in sunkovito stegnil roke ter jo odbil, tik preden je prečkala golovo črto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španski časnik Marca je posredovanje Slovenca označila za obrambo leta in eno najboljših obramb v njegovi karieri.

"Njegova predstava v Gironi je še en primer, ki potrjuje Oblakov status kot enega najboljših vratarjev na svetu. Z mačjimi refleksi in nenehno pripravljenostjo, da za svojo ekipo da vse od sebe, Slovenec še naprej dokazuje, da se mu je usojeno uvrstiti med največje v zgodovini Atletica iz Madrida," so z izbranimi besedami o Škofjeločanu pisali pri Marci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atletico je z zmago proti Gironi napredoval na tretje mesto prvenstvene lestvice, za dve točki je prehitel doma poraženi Villarreal. Za mestnim tekmecem Realom zaostaja za pet točk, za vodilno Barcelono pa še štiri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 17. krog La lige:

Valencia - Mallorca 1:1 (0:1)

Oviedo - Celta Vigo 0:0

Levante - Real Sociedad 1:1 (0:1)

Osasuna - Alaves 3:0 (0:0)

Real Madrid - Sevilla 2:0 (1:0)

Girona - Atletico Madrid 0:3 (0:2)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Villarreal - Barcelona 0:1 (0:2)

Elche - Rayo Vallecano -:-

Betis - Getafe -:-

nogomet la liga atletico madrid jan oblak barcelona

United gostuje pri Aston Villi, domačini v vodstvu

'S Kevinom smo imeli več pogovorov, odločitev še ni bila sprejeta'

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
21. 12. 2025 19.13
Gledu sm tm od 55 min dalje in o boy, je blo kej videt. Yamal dribla pred svojo 16-ko, Kounde dribla ob out liniji nazaj proti svojmu golu. Rashford žoge ne zna vodit. Za šlag pa strel Frenkieja. Wow. Tk je udaru, da se je še žoga ustrašla. Že zadnič je mel eno tako, tm na 5-ki, ko je šou podajjat. Ampak OK, za Real jezit, so dost dobr.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
21. 12. 2025 19.12
Jah no, po mojem mnenju kar se tiče Villareala in Barcelone je bil rdeči karton pretiran, ker ni bilo namere, ampak sodnik se je odločil kot se pač je. Bo pa to seveda stvar debate ampak moje osebno mnenje je, da je odločitev pretirana.
Odgovori
0 0
drimtim
21. 12. 2025 19.02
Barsa se še vedno odlično drži na 4 mestu .Bravo šampioni.🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
Loptass
21. 12. 2025 19.03
S tem da ima Villareal odigrani 2 tekmi manj, kar pomeni, da še lahko zaostri konkurenco na vrhu. Ampak predvsem onim, ko so že prvaki.
Odgovori
+3
4 1
Loptass
21. 12. 2025 18.53
Cripsi in Realist, popuščata. Premierni komentar, bi moral bit o Negreiri. Dajta zdaj to not spravit. Mi komaj čakamo, da bomo brali.
Odgovori
+4
5 1
Wolf85
21. 12. 2025 18.59
Jz ne razumem kako se jim da eno in isto pisat.nimata življenja,pa tukaj izlivata svoje frustracije in travme.sej malo prcanja med navijaci mora bit,tako da se mal zbadaš.ampak to kar ona 2 delata,to je pa samo za v psihiatrično ustanovo,za zdravnike bi bila redka primera,ki nastaneta na 100 let
Odgovori
+3
3 0
Loptass
21. 12. 2025 19.02
Saj tako je. Boljše da masovno pišeta neumne komentarje, kot pa da si z Asencijem delita fotografije in vide-e.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
21. 12. 2025 18.44
Tam si je yamal zaslužìl rumenga ne pa oni rdečega
Odgovori
-6
2 8
Šumsko voče
21. 12. 2025 18.06
Vsake toliko pa ta oblak lahko kaj obrani.ker neke kvalitete ni pri njem
Odgovori
+6
6 0
