Nogomet

Oblakov Atletico uspešen proti Valencii

Madrid, 13. 12. 2025 16.06 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometaši Atletico Madrida so v 16. krogu španskega prvenstva proti Valencii vknjižili nove tri točke. Domačim sta zmago prinesla Koke in Antoine Griezmann. Atleti ostajajo na četrtem mestu prvenstvene lestvice, za vodilno Barcelono ob tekmi več zaostajajo za šest točk.

Koke je Atletico popeljal v vodstvo
Koke je Atletico popeljal v vodstvo FOTO: Profimedia

Colchonerose je v vodstvo popeljal veteran kluba Koke, ki je v 17. minuti po podaji iz kota odbit strel pospravil v mrežo Valencie. 

A tudi gostje so imeli svoje priložnosti, v 63. minuti je slovenskega reprezentančnega trenerja Jana Oblaka z natančnim strelom izven kazenskega prostora premagal Lucas Beltran.

Atleti pa so zmogli odgovoriti, po izjemni podaji Marca Pubilla je lepo zaključil Antoine Griezmann in postavil končni izid 2:1. Madridčani so sicer gostujočega vratarja štiri minute kasneje premagali še tretjič, tokrat je bil natančen Alexander Sorloth, vendar so sodniki v sobi za VAR zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili.

* Izidi, 16. krog La lige

Real Sociedad - Girona 1:2 (1:0)

Atletico Madrid - Valencia 2:1 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Mallorca - Elche -:-

Barcelona - Osasuna -:-

Getafe - Espanyol -:-

