Oblakov Atletico uspešen proti Valencii

Colchonerose je v vodstvo popeljal veteran kluba Koke, ki je v 17. minuti po podaji iz kota odbit strel pospravil v mrežo Valencie.
A tudi gostje so imeli svoje priložnosti, v 63. minuti je slovenskega reprezentančnega trenerja Jana Oblaka z natančnim strelom izven kazenskega prostora premagal Lucas Beltran.
Atleti pa so zmogli odgovoriti, po izjemni podaji Marca Pubilla je lepo zaključil Antoine Griezmann in postavil končni izid 2:1. Madridčani so sicer gostujočega vratarja štiri minute kasneje premagali še tretjič, tokrat je bil natančen Alexander Sorloth, vendar so sodniki v sobi za VAR zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili.
* Izidi, 16. krog La lige
Real Sociedad - Girona 1:2 (1:0)
Atletico Madrid - Valencia 2:1 (1:0)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
Mallorca - Elche -:-
Barcelona - Osasuna -:-
Getafe - Espanyol -:-
