Oblakov Atletico uspešen proti Valencii

Colchonerose je v vodstvo popeljal veteran kluba Koke, ki je v 17. minuti po podaji iz kota odbit strel pospravil v mrežo Valencie.

A tudi gostje so imeli svoje priložnosti, v 63. minuti je slovenskega reprezentančnega trenerja Jana Oblaka z natančnim strelom izven kazenskega prostora premagal Lucas Beltran.

Atleti pa so zmogli odgovoriti, po izjemni podaji Marca Pubilla je lepo zaključil Antoine Griezmann in postavil končni izid 2:1. Madridčani so sicer gostujočega vratarja štiri minute kasneje premagali še tretjič, tokrat je bil natančen Alexander Sorloth, vendar so sodniki v sobi za VAR zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili.