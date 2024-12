Oblakov Atletico visoko zmagal pri zadnjeuvrščenem Valladolidu

Pred tem so nogometaši Barcelone doma izgubili proti Las Palmasu z 1:2. S tem so ponudili priložnost večnemu tekmecu, Realu iz Madrida, da se z nedeljsko zmago ob tekmi manj približa na vsega točko. Dve zaostaja Atletico.

Francoski branilec Clement Lenglet je v 26. minuti goste popeljal v vodstvo, še v prvem polčasu sta nadaljevala strelski večer Julian Alvarez (25.) in Rodrigo de Paul (37.), v drugem polčasu pa še Antoine Griezmann v 52. minuti in norveški rezervist Alexander Soerloth , ki je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil končni izid.

Barcelona je tako v domačem prvenstvu v nizu treh tekem brez zmage. Po porazu proti Realu Sociedadu (0:1) in remiju proti Celti (2:2) si je tokrat privoščila poraz proti Las Palmasu z 1:2. Čeprav so si Katalonci priigrali precej več priložnosti ob vrnitvi Lamina Yamala, proti vratom tekmeca so sprožili kar 27 strelov in prevladovali v posesti (70:30), so zadeli le enkrat.

V 61. minuti je izenačil Raphinha, pred tem je za goste gol dosegel Sandro Ramirez v 49. minuti. Po polovici drugega polčasa pa je bil uspešen še Fabio Silva in Barceloni zadal tretji poraz v sezoni.

Alaves in Leganes sta se razšla z neodločenim izidom 1:1 in sta soseda sredi druge polovice lestvice na 15. in 16. mestu s točko razlike. Leganes je prek Oscarja Rodrigueza povedel v 67. minuti, v 87. je izenačil Carlos Vicente.

Espanyol je s 3:1 ugnal enajsto ekipo lestvice, Celto Vigo, in se s četrto zmago začasno otresel predzadnjega mesta. Uspešni so bili Irvin Cardona (40.), Leandro Cabrera (53.) in Walid Cheddira (87.) ter za poraženo zasedbo Iago Aspas iz enajstmetrovke (83.).

V nedeljo Real Madrid ob 16.15 gosti Getafe, ob tem bodo še tekme Villarreal - Girona, Rayo Vallecano - Athletic Bilbao in Real Sociedad - Betis. V ponedeljek bosta krog sklenila Sevilla in Osasuna.