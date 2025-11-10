Oblakov Atletico v rokah novih lastnikov

"Atletico Madrid in njegovi glavni delničarji, Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, skupina Quantum Pacific, in skladi, ki jih upravlja Ares Management, so dosegli dogovor, da bo globalna investicijska družba v športu Apollo Sports Capital (ASC) postala večinski delničar našega kluba," je sporočil Atletico.

Štirje prejšnji glavni delničarji so zmanjšali svoje deleže, da bi novemu vlagatelju, ki je zdaj največji delničar kluba, omogočili pridobitev potrebnega deleža.

Finančne podrobnosti posla niso bile razkrite, vendar se tržne ocene vrednosti Atletica gibljejo med 2,5 in 3 milijardami evrov, ki temeljijo na nedavnih finančnih rezultatih, dragocenih zemljiških premoženjih in doslednem sodelovanju v ligi prvakov v zadnjih 13 sezonah.

ASC je hitro rastoča globalna družba za upravljanje premoženja. Po zadnjih podatkih ima Apollo v upravljanju približno 900 milijard evrov premoženja.

Klub je pojasnil, da bosta Miguel Angel Gil in Enrique Cerezo še naprej vodila Atletico kot izvršni direktor oziroma predsednik upravnega odbora ter ostala delničarja, kar zagotavlja kontinuiteto in vizijo projekta.