Oblakov recept za vrnitev na zmagovita pota: ponižnost in trdo delo

Zadnja tekma je bila kaplja čez rob. Nogometaši madridskega Atletica so pred domačimi navijači remizirali s klubom, ki se nahaja na repu prvenstvene lestvice – Leganesom. V zadnjih tednih so se nad Wando Metropolitano zgrnili temni oblaki, colchonerosi namreč na zadnjih štirih tekmah niso uspeli vknjižiti niti ene same zmage, po zadnjem remiju z Leganesom pa za vodilnim Realom na prvenstveni lestvici zaostajajo že 10 točk.