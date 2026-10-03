'Oblaku damo vsak dan vedeti, da je najboljši vratar na svetu'

Švicarji so se na prvih dveh preizkušnjah izkazali in Škotsko ter Severno Makedonijo odpravili z rezultatom 3:0. Naši nogometaši so si priigrali spoštljiv izkupiček štirih točk, ki mora služiti kot dobra popotnica pred gostovanjem v Luzernu. Tam jih bo pričakala najboljša ekipa prve skupine v Ligi B. David Brekalo se zaveda težkega izziva, ki ga čaka skupaj s soigralci, a v tekmo jasno ne gre z belo zastavo: "Vsi se zavedamo, da je Švica favorit skupine, dvakrat je suvereno zmagala v gosteh. Mi pa se ne bomo predali, moramo iti v tekmo s pravo energijo in upamo na najboljše. Na vsaki tekmi vidimo, da izkoristijo vsako napako, vsako priložnost. Igralci so na takšni ravni, da si tega ne smeš privoščiti. Mi pa moramo čakati na priložnosti, protinapade, ker imamo spredaj hitre igralce," je povedal Ljubljančan, ki v ligi MLS brani barve ekipe Orlando City.

Slovenska zadnja vrsta je bila zagotovo najsvetlejša točka na uvodnih dveh srečanjih reprezentančnega premora. Naša izbrana vrsta še ni prejela zadetka, za kar je v največji meri zaslužen Jan Oblak. Izjemni 33-letnik med vratnicama je predvsem proti Škotski poskrbel, da je slovenska mreža ostala nedotaknjena. Brekalo in ostali obrambni igralci se dobro zavedajo, kako dobrega vratarja imajo za sabo: "Janu damo vsak dan vedeti, da je najboljši vratar na svetu in da smo srečni, da je tukaj z nami," je pred odhodom v Švico povedal Brekalo.

Poudaril je tudi, da so naši nogometaši sposobni odigrati tako zahtevne tekme: "Vsi igramo v dobrih klubih, vajeni smo takšnih tekem, tako da gremo s spoštovanjem v Švico, ampak se nikoli ne bomo predali. Vemo, v čem smo dobri in kako priti do dobrega izida."