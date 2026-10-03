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Nogomet

'Oblaku damo vsak dan vedeti, da je najboljši vratar na svetu'

Brdo pri Kranju, 03. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M STA
David Brekalo proti Severni Makedoniji

Slovensko nogometno reprezentanco danes čaka najtežji izziv letošnje Lige narodov. Varovanci Boštjana Cesarja se bodo v Luzernu udarili s Švico, ki velja za veliko favoritinjo. Naša izbrana vrsta seveda ni brez možnosti, a bo morala za presenečenje prikazati odlično predstavo, predvsem v obrambi. Tam kraljuje Jan Oblak, ki ga soigralci izredno cenijo, kar je pred odhodom v Švico poudaril osrednji branilec David Brekalo.

Švicarji so se na prvih dveh preizkušnjah izkazali in Škotsko ter Severno Makedonijo odpravili z rezultatom 3:0. Naši nogometaši so si priigrali spoštljiv izkupiček štirih točk, ki mora služiti kot dobra popotnica pred gostovanjem v Luzernu. Tam jih bo pričakala najboljša ekipa prve skupine v Ligi B. David Brekalo se zaveda težkega izziva, ki ga čaka skupaj s soigralci, a v tekmo jasno ne gre z belo zastavo: "Vsi se zavedamo, da je Švica favorit skupine, dvakrat je suvereno zmagala v gosteh. Mi pa se ne bomo predali, moramo iti v tekmo s pravo energijo in upamo na najboljše. Na vsaki tekmi vidimo, da izkoristijo vsako napako, vsako priložnost. Igralci so na takšni ravni, da si tega ne smeš privoščiti. Mi pa moramo čakati na priložnosti, protinapade, ker imamo spredaj hitre igralce," je povedal Ljubljančan, ki v ligi MLS brani barve ekipe Orlando City.

David Brekalo in Jaka Bijol
David Brekalo in Jaka Bijol
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska zadnja vrsta je bila zagotovo najsvetlejša točka na uvodnih dveh srečanjih reprezentančnega premora. Naša izbrana vrsta še ni prejela zadetka, za kar je v največji meri zaslužen Jan Oblak. Izjemni 33-letnik med vratnicama je predvsem proti Škotski poskrbel, da je slovenska mreža ostala nedotaknjena. Brekalo in ostali obrambni igralci se dobro zavedajo, kako dobrega vratarja imajo za sabo: "Janu damo vsak dan vedeti, da je najboljši vratar na svetu in da smo srečni, da je tukaj z nami," je pred odhodom v Švico povedal Brekalo.

Poudaril je tudi, da so naši nogometaši sposobni odigrati tako zahtevne tekme: "Vsi igramo v dobrih klubih, vajeni smo takšnih tekem, tako da gremo s spoštovanjem v Švico, ampak se nikoli ne bomo predali. Vemo, v čem smo dobri in kako priti do dobrega izida."

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KOMENTARJI3

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Šumsko voče
03. 10. 2026 08.16
Sami nakladaci.oblak je pa se zelo dalec od najboljšega vratarja na svetu
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0 0
dule100
03. 10. 2026 08.11
Nakladanje, kot vedno! Ta reprezentanca ni sposobna premagati nobene resne reprezentance! Morda kakšno eksotično! Proti Švici, bodo mislili, da jih je povozil valjar!😂
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+1
1 0
barjan?ek1
03. 10. 2026 08.09
Zavedati se moramo da spadamo v drugi ali celo tretji razred evropskega nogometa povrh vsega pa imamo še neizkušenega in nesposobnega selektorja.
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+1
1 0
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