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Nogomet

Oblaku pripadel slovenski derbi v Barceloni

Barcelona, 17. 10. 2026 17.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Jan Oblak

Nogometaši Atletico Madrida so vpisali peto zaporedno zmago v španskem prvenstvu, skupno šesto ob uspehu proti Manchester Unitedu v ligi prvakov, zmagoviti zadetek proti Espanyolu pa so dosegli v 89. minuti. Slovenski navijači pa smo bili lahko priča "našemu" derbiju na španskih tleh. Barve Espanyola je branil Vanja Drkušić, za Atletico pa je igral Jan Oblak.

Vanja Drkušić na tekmi proti Atleticu
Vanja Drkušić na tekmi proti Atleticu
FOTO: Profimedia

Atletico Madrid je v Barceloni zasluženo prišel do treh točk, a nanje je moral čakati vse do strela Alexa Baene z roba kazenskega prostora. To je bil hkrati edini zadetek na tekmi. Tudi prejšnji teden so varovanci Diega Simeoneja do zmage prišli v izdihljajih tekme oziroma v 87. minuti, ko je proti Alavesu za 2:1 zadel Cristian Gabriel Romero.

Srečanje pa je imelo tudi intenzivno slovensko noto. Do 64. minute sta si igrišče delila dva člana naše izbrane vrste - Jan Oblak in Vanja Drkušić. Slednji je po dobri uri igre zapustil teren, Oblak pa se je s soigralci veselil izredno pomembnih treh točk. To je bil prvi "slovenski" derbi v španski LaLigi po 17. aprilu leta 2016. Takrat sta si nasproti stala Škofjeločan v vratih Atletov in Mariborčan v dresu Granade Rene Krhin. Tudi tisti obračun je skupaj s soigralci dobil Oblak.

Izidi španske LaLige, 17. oktober:

Espanyol - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
Baena 89.

16.15 Villarreal - Elche -:-*

18.30 Betis - Barcelona -:-*

21.00 Valencia - Athletic Bilbao -:-*

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