Oblaku pripadel slovenski derbi v Barceloni

Atletico Madrid je v Barceloni zasluženo prišel do treh točk, a nanje je moral čakati vse do strela Alexa Baene z roba kazenskega prostora. To je bil hkrati edini zadetek na tekmi. Tudi prejšnji teden so varovanci Diega Simeoneja do zmage prišli v izdihljajih tekme oziroma v 87. minuti, ko je proti Alavesu za 2:1 zadel Cristian Gabriel Romero.

Srečanje pa je imelo tudi intenzivno slovensko noto. Do 64. minute sta si igrišče delila dva člana naše izbrane vrste - Jan Oblak in Vanja Drkušić. Slednji je po dobri uri igre zapustil teren, Oblak pa se je s soigralci veselil izredno pomembnih treh točk. To je bil prvi "slovenski" derbi v španski LaLigi po 17. aprilu leta 2016. Takrat sta si nasproti stala Škofjeločan v vratih Atletov in Mariborčan v dresu Granade Rene Krhin. Tudi tisti obračun je skupaj s soigralci dobil Oblak.