Ibrahimovićeva vrnitev brez zadetkov, hat-trick Ronalda, Iličić ob zmagi Atalante dvakrat zatresel mrežo

Atalanta Josipa Iličića je v duhu minulih praznikov poskrbela za petardo v mreži Parme. Najprej je vrata gostujočega vratarja Luigija Sepeja načel Alejandro Gomez , do konca prvega polčasa sta se med strelce vpisala še Remo Freuler in Robin Gosens . V drugem polčasu pa je zasijal slovenski reprezentant, ki je v presledku 11. minut dvakrat zatresel mrežo. Najprej je z močnim volejem v mrežo pospravil podajo Gosensa, za piko na i pa se je poigral še z gostujočo obrambo in s strelom v desni kot pospravil žogo za hrbet Sepeja.

S severa sicer prihajajo zanimive novice v povezavi s kipom, ki so ga Ibrahimoviću postavili v rodnem Malmöju. Po tednih vandalizma so se namreč oblasti odločile, da kip začasno odstranijo. Kip naj bi popravili - v vsem tem času so ga vandali ’olepšali’ s straniščno školjko, mu odrezali nos in noge - potem pa ga ponovno vrnili na svoje mesto.