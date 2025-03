Obletnica ene najbolj zloglasnih tekem v zgodovini angleškega nogometa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dobri uri igre je prednost s sijajnim strelom z roba kazenskega prostora povišal Derek McInnes , na kar se je legendarni Sheffieldov trener Neil Warnock odzval z dvojno menjavo: v igro sta prišla Patrick Suffo in že omenjeni Santos. Po le nekaj sekundah na igrišču je Santos z obema nogama startal naravnost v Johnsonovo golenico, zaradi česar mu je glavni sodnik Eddie Wolstenholme nemudoma pokazal rdeči karton. Po prekršku "za zapor" so se strasti še dodatno razvnele.

Kot prvi je bil že v deveti minuti izključen domači vratar Simon Tracey , ki je izven kazenskega prostora igral z roko. Napadalec Scott Dobie je številčno prednost izkoristil in pred polčasom popeljal goste v vodstvo, ko je z glavo zaključil lepo ekipno akcijo.

Šlo je za povsem običajen obračun angleških drugoligašev, ki med seboj ne gojita posebnega rivalstva. Sheffield United je bil udobno na sredini lestvice, medtem ko se je WBA boril za napredovanje v elitno Premier League. Če navijači obeh klubov niso imeli večjih zamer, pa to ni veljalo za vezista Georgesa Santosa (Sheffield United) in Andyja Johnsona (WBA). Santos je na njunem prejšnjem medsebojnem srečanju po trku z Johnsonom utrpel poškodbo, zato je bil odločen, da se mu maščuje.

Še preden se je igra lahko nadaljevala, je Suffo z glavo naravnost pred očmi glavnega sodnika udaril McInnesa in tudi sam prejel rdeči karton. Strelec drugega gola pa je zaradi krvavenja potreboval zdravniško oskrbo. Domača rezervista sta tako morala po le nekaj sekundah zapustiti igrišče. Sheffield je nadaljeval v osmih, za nameček pa je Warnock ostal brez menjav, saj je prvo od dovoljenih treh opravil že ob izključitvi vratarja v prvem polčasu.

Ob izdatni številčni premoči in vodstvu z 2:0 je bila tekma bolj ali manj odločena, zato je sodnik v naslednjih minutah spregledal še dva groba starta Sheffieldovih nogometašev, ki bi danes v dobi sistema VAR zagotovo botrovala k izključitvi. Wolstenholme je kasneje priznal, da je to storil namerno. V 77. minuti je Dobie zadel še drugič in tako postavil končnih 0:3.

Po tretjem prejetem golu je v bolečinah obležal Michael Brown, ki ni mogel nadaljevati. Ista usoda je v 82. minuti doletela še Roberta Ullathorna, ki naj bi imel težave z mišico. Po pravilih, ki velevajo, da se tekma ne more nadaljevati, če je na igrišču manj kot sedem nogometašev ene ekipe, je sodnik slabih deset minut pred koncem predčasno končal tekmo. To je bil edini takšen primer v več kot stoletni zgodovini angleškega profesionalnega nogometa.

Gostje ogorčeni, Warnock zanikal obtožbe

Tako po prekinitvi ni bilo povsem jasno, kakšen bo epilog. Trener West Bromwich Albiona Gary Megson je razburjen dejal, da še nikoli prej ni videl česa tako sramotnega. "Če bomo tekmo morali nadaljevati, bomo prišli na igrišče in takoj odkorakali proč," je zagrozil. Teden dni kasneje je vodstvo tekmovanja sprejelo odločitev, da se bitka na Bramall Laneu ne bo nadaljevala, rezultat pa bo ostal 3:0 v korist gostov.

Domačemu trenerju Warnocku so številni očitali, da je svojima nogometašema naročil, naj zaigrata poškodbi, da bi se tekma predčasno končala. Sam je to odločno zanikal. Kasneje se je izkazalo, da sta tako Brown kot Ullathorne dejansko utrpela poškodbi. Prvi namreč do konca sezone ni več igral, drugi pa je izpustil štiri tekme.