Obljubili preobrat, pokazali bore malo: Morali bi igrati bolj ekipno

Od izenačujočega zadetka Brazilca do konca tekme Real ni več resnično zapretil, za nov udarec pa je v 93. minuti poskrbel Gabriel Martinelli , ki je po čudovitem protinapadu postavil končni izid 2:1 in Arsenal popeljal v polfinale Lige prvakov.

Načrt trenerja Mikela Artete so Londončani na slovitem Bernabeuu izpeljali popolno. Bukayo Saka je sicer zgrešil enajstmetrovko v 13. minuti, ampak 52 minut pozneje se je s čudovitim golom oddolžil za napako. Kljub trudu domačih, ki so s svojim agresivnim pristopom poskušali ustrahovati goste, je ekipa Arsenala ostala mirna tudi po podarjenem zadetku Viniciusa Juniorja , ki je Davida Rayo premagal po napaki Arsenalovega branilca Williama Salibe .

"Da bi spremenili dinamiko tekme, smo potrebovali nekaj več, morda enajstmetrovko, ki so nam jo odvzeli? Vendar moramo biti iskreni, Arsenal si je to zaslužil na obeh tekmah. Nogomet ima veselo in žalostno plat. Velikokrat smo videli veselo, danes smo videli žalostno," je po obračunu miren ostal Carlo Ancelotti, ki se je po izpadu iz najprestižnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu znova znašel pod pritiskom. Bo moral zapustiti klop Reala? "Moja prihodnost? Ne vem, kakšna bo moja prihodnost, in tudi nočem vedeti ... Ne vem, to sem že povedal, na dan, ko bom končal tukaj, bom naredil samo eno stvar, zahvalil se bom klubu. Ne glede na to, ali se pogodba konča ali ne, mi je vseeno. Nikoli nisem pomislil, da nisem pravi trener za Real Madrid," je bil samozavesten Ancelotti.

Pred obračunom je Madrid verjel v novo veliko evropsko noč in čarobno moč Bernabeua, a tokrat nismo videli velikega preobrata. "To je razočaranje, vendar delati analizo isti dan ni prav. Moramo dvigniti glave in priznati, da ta sezona ni bila naša sezona. Ne obstajajo nepremagljive ekipe," je bil objektiven izkušeni Italijan na klopi Reala.