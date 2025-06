Obljubljajo fanatično borbenost in poudarjajo: Vsaka tekma se začne z 0:0

Dočakali smo ga. Dan, ko bo slovenska mlada izbrana vrsta odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Čeprav prvi nasprotniki Nemci sodijo v najožji krog favoritov, imajo v slovenskem taboru obilo razlogov za optimizem. Karakter, pozitivno predrznost in samozavest, med glavnimi aduti izpostavlja selektor Andrej Razdrh. Prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

Razmere pred začetkom bojev v skupini B so jasne. Nemci in Angleži veljajo za favorite (tudi za končni naslov), medtem ko bodo Slovenci in Čehi čakali na svojo priložnost za presenečenje. "Nemci so eni od favoritov prvenstva. Zelo težka, kakovostna skupina. Verjetno nihče od nas ne pričakuje, da bi prišli iz skupine, vendar te reprezentanca ne priznava premoči nikomur. Je zelo predrzna, karakterno zelo močna, to se je pokazalo že v kvalifikacijah," optimistično razmišlja Andrej Razdrh. Veliko vprašanje je, kako se bodo njegovi varovanci znašli ob kopici manjkajočih nosilcev. Pričakuje se, da bo Nemčija narekovala ritem igre. Razdrh se dobro zaveda, da bo treba pretrpeti minute, ko bodo Nemci v naletu: "Nemci so favoriti, ampak vsaka tekma se začne z 0:0. Fante smo pripravili na to, da bo treba tudi trpeti, česar smo vajeni iz kvalifikacij. Kar lahko obljubimo, je fanatična borbenost. Pričakujemo čim več Slovencev na stadionu, potrebovali bomo podporo rojakov."

icon-expand FOTO: NZS

icon-expand FOTO: NZS

icon-expand FOTO: NZS

icon-expand FOTO: NZS

icon-expand FOTO: NZS







Zadnji trening slovenske mlade reprezentance pred tekmo z Nemčijo icon-picture-layer-2 1 / 5

Ko smo Razdrha povprašali, ali je začetna enajsterica že znana, je prikimal, a ob tem (pričakovano) dejal, da je še ne bo razkril. Najbolj pereče vprašanje je, kdo bo začel v osrčju obrambe, kjer je v zadnjem hipu zaradi klubskih obveznosti odpadel steber obrambe Marcel Ratnik. Poškodovan je tudi Marko Ristić, tako da bo štoperski par zagotovo novost. Utegne se zgoditi, da bo Slovenija začela celo s tremi osrednjimi branilci. "V pripravah smo naredili vse, kar smo lahko. Po vseh spremembah, ki so nam povzročile ogromno težav, smo hitro obrnili v drugo smer in začeli iskati rešitve. Vse informacije, ki smo jih imeli o Nemcih, smo predali igralcem," je pojasnil Razdrh in dodal, da bo v zadnjih 24 urah pred tekmo najbolj štela pozitivna miselnost. Te pa reprezentantom po odličnih kvalifikacij vsekakor ne manjka.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kakšen bo razplet nocojšnje tekme med Slovenijo in Nemčijo? Zmaga Slovenije Zmaga Nemčije Delitev točk Moški Ženska Zmaga Slovenije 2 Zmaga Nemčije 3 Delitev točk 1 Zmaga Slovenije 2 Zmaga Nemčije 3 Delitev točk 1 Zmaga Slovenije 0 Zmaga Nemčije 0 Delitev točk 0 Skupaj Moški Ženska

Na stadionu pod Zoborom v Nitri, najstarejšem Slovaškem mestu, se pričakuje okoli štiri tisoč navijačev. Ena od predstavnic Uefe je dejala, da so slovenski navijači doslej kupili dobrih 250 vstopnic.

Za dodatno zadovoljstvo so poskrbele razmere na Slovaškem, ki so zaenkrat odlične. Hotel reprezentance v bližini Nitre je odmaknjen od mestnega vrveža, tudi razmere na stadionu v bližnjih Zlatih Moravcih, kjer so trenirali v torek, so bile odlične. "Zelo zadovoljni smo z razmerami. Na treningu je bilo fantastično. Od prihoda na Slovaško smo vsi preklopili na 'evropski' način. Vsi komaj čakamo, fantastičnih 14 dni smo že skupaj. Od prihoda na Slovaško pa je mentaliteta povsem drugačna," je še povedal 48-letni slovenski selektor, preden je s svojimi varovanci v sredo zvečer opravil zadnji trening pred nocojšnjim obračunom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako se je razpletel prvi dan Eura?

V sredo so bile na sporedu tekme v skupinah A in C. Na otvoritveni tekmi so Španci v dramatičnem zaključku ugnali Slovake. V Bratislavi so gostje hitro povedli z 2:0, a so domači uspeli izenačiti, ko sta med 48. in 53 minuto zadela Samuel Kopasek in prvi zvezdnik gostiteljev Tomaš Suslov. Kazalo je na delitev točk, dokler ni v 90. minuti za zmago furije z glavo zadel Cesar Tarrega, sicer član Valencie. V vrstah Španije se je v drugem polčasu poškodoval kreator igre Pablo Torre in vprašanje je, ali bo še igral na tem turnirju.

Cesar Tarrega je dosegel odločilni gol v Bratislavi. FOTO: Profimedia icon-expand

Na drugi tekmi skupine A so Italijani minimalno (1:0) ugnali Romune. Edini gol je dosegel Romin Tommaso Baldanzi. Romuni so imeli v drugem polčasu številne priložnosti, stresli so tudi okvir vrat, a je bilo to premalo za vsaj točko. Na derbiju dneva med Portugalci in Francozi zadetkov nismo videli. Na drugi tekmi skupine C pa je Gruzija presenetljivo ugnala Poljsko z 2:1. Odločilni gol smo videli globoko v sodniškem podaljšku, ko je borbeni Giorgi Maisuradze sijajno podal Vasiliosu Gordezianiju. Ta je bil v drugem delu letošnje sezone iz Dinamo Tbilisija posojen v Sarajevo.