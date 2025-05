Riera obljubil, da se to ne bo ponovilo. Pri Kopru so ga označili za klovna

Finale pokalnega tekmovanja med Koprom in Celjem, ki so ga na račun dominantne predstave dobili Celjani, je skazil incident po tekmi ter na novinarski konferenci. V obeh primerih je bil v središču pozornosti celjski trener Albert Riera, ki se je po prespani noči opravičil in obljubil, da se takšne situacije ne bodo nikoli več ponovile. Opravičili so se tudi pri Kopru, ob tem pa Španca označili za neuravnovešenega človeka in klovna.

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert

"Svojemu klubu, predsedniku Valeriju Kolotilu, svojim nogometašem in navijačem se želim opravičiti za svojo reakcijo po sinočni osvojitvi pokala," je svoje opravičilo pričel karizmatični Albert Riera, potem ko je s svojim ravnanjem zasenčil uspeh, ki ga je spisal skupaj s svojimi varovanci. Želja španskega stratega, kot tudi celotne nogometne javnosti, je, da bi se letošnje sezone Celjanov spominjali po stilu igre, kombinatornosti in kakovosti nogometa, ki ga je ekipa kazala. To je sezona, v kateri so grofje z vsem omenjenim uspeli priti vse do četrtfinala Konferenčne lige in povsem zasluženo še drugič v zgodovini kluba osvojili pokalni naslov.

To jim je uspelo na tako dominanten način, kakršnemu že dolgo nismo bili priča - z visoko zmago s 4:0 proti Kopru. A vse to je hitro odšlo v pozabo, potem ko se je španski strokovnjak takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu zapletel s koprsko klopjo, svoje pa je dodala še bizarna novinarska konferenca. Riera je, namesto da bi proslavil prestižno in predvsem zasluženo zmago, kot petelin krenil proti klopi Kopra, kjer mu seveda niso ostali dolžni. Koprski pomočnik Savo Pavičević ga je skušal brcniti, vsesplošni kaos pa so preprečili pripadniki varnostne službe.

"Za mojim hrbtom in pred mojimi očmi so se pričele dogajati stvari, ki jih nisem dojel. Videl sem, da je kolega Riera šel proti naši klopi. Seveda to ni najbolj prijetno, ampak Savo Pavičević tega ni naredil iz ljubega miru. To ne sodi na igrišče," je po tekmi poudaril trener Kopra Slaviša Stojanović, ki je kljub vsemu Celjanom športno čestital za zasluženo zmago.

Slaviša Stojanović je športno prenesel poraz v finalu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Riera je v opravčilu Stojanovića posebej izpostavil, nato pa se je opravičil še Kopru. "Ko so se kamere ugasnile, sva imela čas v tunelu opraviti krajši pogovor, si segla v roke in si zaželela vse najboljše v prihodnosti. Osebno se želim opravičiti tudi Kopru. Klubu in njegovi zgodovini, njihovim navijačem, nogometašem in nenazadnje tudi predsedniku. Vpleteni smo bili v situacijo in prizore, ki ne sodijo na zelenico. Moja želja je, da bi v prihodnje lahko uživali v nogometu, ki se igra v Sloveniji."

Ob tem je zaradi spoštovanja do vseh trenerjev na nasprotni strani obljubil, da se v njegovi karieri situacija iz pokalnega finala ne bo ponovila nikoli več. "Naj raje govori igrišče," dodaja Španec. Za konec se je dotaknil še dogodkov z novinarske konference, na kateri je nadaljeval spor z določenimi mediji, zlasti s predstavniki časnika Ekipa. Že po četrtfinalu Konferenčne lige je napadel njihove zapise o njegovem morebitnem odhodu v Dinamo Zagreb, tokrat pa so ga razburila nova namigovanja o njegovem slovesu po sezoni. "Na žalost so bili v aktualni sezoni pred vsako pomembnejšo tekmo NK Celje s strani medijev v javnost plasirani dvomi in lažne informacije o moji prihodnosti in kontinuiteti v klubu. Noben trener ni bil podvržen takšni medijski gonji, kot sem je bil deležen sam. Včeraj ni bilo nič drugače. Le nekaj ur pred tekmo so se pojavili škodoželjni zapisi, v njih pa je bilo prisotno blatenje moje osebnosti," je svoje razloge dan po finalu predstavil celjski trener.

Riera, ki je po porazu s Koprom javno ponudil odstop, je po finalni zmagi zavrnil odgovore novinarju Ekipe. Kot naslednji je poskušal naš novinar Jan Lukač, ki je Španca vprašal, ali odlično finalno predstavo, v kateri so Celjani unovčili izkušnje iz dolge evropske poti, vidi kot diplomo celotne sezone. A tudi on ni bil uslišan. "Tako to počnejo v Evropi. Ime in naziv medija, ker imam pravico odgovarjati tistim, ki si to zaslužijo. In vi imate pravico pisati, kar želite. Odslej me boste razumeli," je Riera še naprej bil bitko z novinarjem Ekipe, za katerega je nato zahteval, da zapusti novinarsko konferenco. A ker se to ni zgodilo, je nato sam predčasno odvihral in pustil predstavnike sedme sile, ki so nanj zaman čakali, brez odgovorov. Po prespani noči svoje vedenje obžaluje: "Tudi če so zapisi produkt želje posameznikov po vnašanju nemira ali produkt ljubosumja zaradi uspeha moje ekipe, to ne more biti izgovor zame za izkazovanje čustev na nešporten način."

Koprčani so se opravčili, a Riero označili za neuravnovešenega človeka in klovna