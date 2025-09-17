Obračun hrvaških trenerjev brez zmagovalca: Tudor jezen, Kovač pa obžaluje

V taboru nemškega predstavnika obžalujejo zapravljeno priložnost za velike tri točke, ki so jim bile tako rekoč že dosegu rok, a je v zadnjih štirih minutah stara dama na krilih izjemne navijaške kulise v Torinu uspela izničiti zaostanek dveh zadetkov (2:4) in ga spremeniti v dragocen remi.

Stari novi trener Juventusa Igor Tudor ni skrival zadovoljstva nad značajem svojih varovancev, ki so se uspeli vrniti iz izgubljenega položaja, a v isti sapi izpostavil trenutek iz prvega polčasa, za katerega je prepričan, da je spremenil potek dogodkov v drugem polčasu. "Če bi glavni sodnik dosodil najstrožjo kazen za nas, menim, da bi tekmo na koncu tudi dobili," je po sreačanju v Torinu bentil 47-letni hrvaški strokovnjak in nadaljeval:

"Čestitam nogometašem Borussije za izjemno predstavo. Gre za fantastično zasedbo, ki bo v nadaljevanju sezone marsikomu prekrižala načrte. Čeprav je treba poudariti, da smo od štirih zadetkov vsaj dva prejeli po lastnih napakah. Obenem pa moram biti zadovoljen, da smo v teh okoliščinah prišli do velike točke," je dodal Igor Tudor.