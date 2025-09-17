Svetli način
Obračun hrvaških trenerjev brez zmagovalca: Tudor jezen, Kovač pa obžaluje

17. 09. 2025

Že na uvodu v novo sezono elitne Lige prvakov smo bili priča pravi nogometni poslastici, dostojni ponovitve finala iz leta 1997, v katerem je dortmundska Borussija z 1:0 ugnala torinski Juventus. Tokrat sta se omenjena tekmeca razšla brez zmagovalca (4:4), a z eno veliko razliko, da smo zgolj v drugih 45 minutah tekme videli skupno kar osem zadetkov.

V taboru nemškega predstavnika obžalujejo zapravljeno priložnost za velike tri točke, ki so jim bile tako rekoč že dosegu rok, a je v zadnjih štirih minutah stara dama na krilih izjemne navijaške kulise v Torinu uspela izničiti zaostanek dveh zadetkov (2:4) in ga spremeniti v dragocen remi.

Stari novi trener Juventusa Igor Tudor ni skrival zadovoljstva nad značajem svojih varovancev, ki so se uspeli vrniti iz izgubljenega položaja, a v isti sapi izpostavil trenutek iz prvega polčasa, za katerega je prepričan, da je spremenil potek dogodkov v drugem polčasu. "Če bi glavni sodnik dosodil najstrožjo kazen za nas, menim, da bi tekmo na koncu tudi dobili," je po sreačanju v Torinu bentil 47-letni hrvaški strokovnjak in nadaljeval:

"Čestitam nogometašem Borussije za izjemno predstavo. Gre za fantastično zasedbo, ki bo v nadaljevanju sezone marsikomu prekrižala načrte. Čeprav je treba poudariti, da smo od štirih zadetkov vsaj dva prejeli po lastnih napakah. Obenem pa moram biti zadovoljen, da smo v teh okoliščinah prišli do velike točke," je dodal Igor Tudor.

Niko Kovač na drugi strani pa predvsem obžaluje zapravljeno priložnost, da bi njegovo moštvo že v uvodnem obračunu elitne Lige prvakov prišlo do velikega skalpa.

"Če pogledamo potek tekme, smo bili mi bližje končnemu uspehu. Bilo je zelo stresno, toda moram pohvaliti ekipo, ki je osvojila točko na zelo zahtevnem gostovanju. V prvem polčasu smo zelo lepo kombinirali, a bili premalo konkretni v zaključku akcij. V nadaljevanju smo izboljšali to prvino igre in zadeli kar štirikrat, hkrati pa, kar je nedopustno, tudi prejeli štiri zadetke. To je tisto, kar najbolj boli," pa je dejal 54-letni strateg Dortmundčanov. 

