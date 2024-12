Obračun Milana in Juventusa brez golov

Pred tem je Inter zanesljivo opravil svoj posel v Veroni, kjer je zmagal s 5:0, vseh pet golov je dosegel v prvem polčasu. Strelci so bili Joaquin Correa, Marcus Thuram , ki je zadel dvakrat, Stefan de Vrij in Yann Bisseck . Correa je prispeval še dve podaji.

Milan in močno oslabljeni Juventus, pri katerem so med drugimi manjkali Dušan Vlahović , Arkadiusz Milik , Nico Gonzalez , Douglas Luiz , Juan Cabal , Bremer in Vasilije Adžić , gledalcem nista ponudila posebnih užitkov, je pa Juventus že devetič na zadnjih 12 tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno. Juventus, ki ima že sedem remijev, je tudi edini še neporažen v ligi.

Zvečer je bila še tekma med Parmo in Atalanto. Slednja se je z zmago s 3:1 spet točkovno poravnala z Interjem na vrhu lestvice. Inter in Atalanta imata 28 točk, dve več od Napolija in tri od Fiorentine, Juventusa in Lazia.

V nedeljo bodo tekme Genoa - Cagliari, Como - Fiorentina, Torino - Monza, Napoli - Roma in Lazio - Bologna, v ponedeljek pa bo še Empoli gostil Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića, Venezia Domna Črnigoja pa bo igrala proti Lecceju.