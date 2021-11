Obradović pred novim spopadom v Konferenčni ligi podaljšal z Muro

V sezonah 2018/19 in 2020/21 je bil tudi izbran v najboljšo enajsterico prvenstva, s "čarno-bejlimi" pa se je veselil tako naslova pokalnih, kot državnih prvakov. Konec te sezone bi Obradoviću pogodba z Muro potekla, a to se ne bo zgodilo. Danes je namreč s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem podpisal podaljšanje pogodbe, s katero je Muri zvestobo obljubil še za naslednja štiri leta. Nova pogodba je namreč veljavna do 31.12.2025. "Matko je že od prvega dne, odkar je prišel v Muro, pokazal ogromno mero profesionalnosti. Z nami je bil ob vseh največjih uspehih, velikokrat je bil tudi tisti, ki je z obrambami vlekel ekipo naprej. Svojo pripadnost klubu je pokazal že večkrat, nov dokaz pa je tudi podaljšanje pogodbe. Verjamem, da bo svoje delo med vratnicama še naprej opravljal tako dobro, kot doslej. Ob tem verjamem tudi, da bo Matko tisti, ki bo vodja v slačilnici in jo držal skupaj," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal športni direktor Denis Rajbar. "Presrečen sem, da sem se s klubom uspel dogovoriti o podaljšanju pogodbe. Vsi vedo, kaj čutim do Mure in kako se počutim v Murski Soboti. Od prvega dne, ko sem prišel sem čutil veliko podporo kluba, navijačev in vseh okoli kluba. Verjamem, da sem se skupaj z ekipo in doseženimi rezultati oddolžil za podporo. Verjamem v klub in moštvo, da smo sposobni ponoviti dobre rezultate iz preteklosti in to je bil eden od razlogov, da ostanem v klubu. Nismo še rekli zadnje, verjamem, da najboljše še prihaja," je ob podpisu dejal Obradović.