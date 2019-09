Obrnil hrbet Bayernu: Hudson-Odoi podaljšal s Chelseajem

Callum Hudson-Odoi, ki je bil od aprila na bolniški po poškodbi Ahilove tetive, računa, da bo pod vodstvom trenerja Franka Lamparda za Chelsea redno igral, tako kot še nekateri drugi mladeniči, kot so Fikayo Tomori, Mason Mountin Tammy Abraham, ki so se v tej sezoni v modrem dresu že večkrat izkazali.

ODOI

"Dolgo sem čakal, ampak zdaj se je zgodilo in sem res zelo srečen," je po podpisu pogodbe, ki zdaj velja do leta 2024, dejal Hudson-Odoi, ki je pri Chelseaju od osmega leta starosti. Hudson-Odoi je v svoji debitantski sezoni igral na 24 tekmah, dosegel pet golov in dobil tudi prvi poziv v člansko reprezentanco Anglije.

Pred devetimi meseci je sicer od kluba zahteval, da mu dovoli prestopiti v Bayern, a so ga Londončani uspeli zadržati, k temu je verjetno pripomoglo tudi več kot 136.000 evrov tedenske plače, ki jo bo po zaslugi nove pogodbe prejemal naslednjih pet let.