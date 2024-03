Robinho obsojen zaradi posilstva: Če bi bil belec, bi bilo popolnoma drugače

"To se na žalost dogaja še danes, kajne? To se je zgodilo leta 2013, mi pa smo leta 2024. In kaj so storila italijanska sodišča? Kaj počnejo v zvezi s tem? Nič. Kar me torej napeljuje na misel, da so ljudje, ki ne storijo ničesar glede rasizma, isti ljudje, ki so me obsojali in so bili prisotni na mojem sojenju. Sojenju črncu, ki ni smel povedati ničesar. Zagotovo bi bilo povsem drugače, če bi sodili Italijanu, belcu. Ali menite, da bi bilo povsem drugače? Brez sence dvoma, ker to ni mogoče. Kljub tolikšni količini očitnih dokazov, ki jih imam (in dokazujejo mojo nedolžnost op. a.), so me še vedno lahko obsodili," svojo nedolžnost brani nekdanji nogometaš.