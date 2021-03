Obsojeni Zoran Mamić se je vendarle vrnil na Hrvaško

Zoran Mamić, do nedavnega trener zagrebškega Dinama, je po vrnitvi na Hrvaško za regionalno televizijo N1 izjavil, da je svoboden človek, vse dokler ne bodo izpolnjeni vsi predpogoji, da bo odšel na prestajanje zaporne kazni. Potrdil je, da je v BiH odšel v torek čez mejni prehod v Slavonskem Brodu, potem ko se je udeležil naroka na drugem sojenju za kriminal v Dinamu, ki poteka proti bratoma Mamić in njunim sodelavcem na sodišču v Osijeku.

V BiH obiskal brata Zdravka

Pojasnil je, da je v BiH obiskal brata, ki ga ni videl več kot sedem mesecev. Želel je izkoristiti priložnost za obisk, dokler je še na prostosti. Mamićevi odvetniki so v torek za hrvaške medije zatrdili, da je bivši trener Dinama odšel obiskat brata ter da se bo danes vrnil na Hrvaško. Na Hrvaškem so tudi ugibali, ali bo Zoran Mamić sledil svojemu bratu in zatočišče pred hrvaškim pravosodjem poiskal v BiH.

Zoran Mamić je prejšnji teden za hrvaško komercialno televizijo RTL povedal, da se ne počuti krivega, a bo zaporno kazen prestal, ker si potem želi normalnega življenja.