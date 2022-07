'Obubožana' Barcelona ima novo igračo v prepolnem nakupovalnem vozičku

Za francoskega branilca se je po poročanjih otoških medijev že več kot leto dni resno zanimal tudi Chelsea, ki je Sevilli bil pripravljen ponuditi višjo odškodnino kot Barcelona, vendar je Jules Kounde po poročanju italijanskega strokovnjaka za nogometne prestope vztrajal v svoji želji, da se preseli v Katalonijo. Njegovi želji bo predsednik Barcelone Joan Laporta očitno ugodil kljub dejstvu, da se klub nahaja v zelo dobro znanih finančnih težavah zaradi več kot 1,3 milijarde visokega dolga. Francoz naj bi se s Katalonci o višini svoje plače že dogovoril, preostale pa naj bi zgolj malenkosti, ki jih morata še doreči andaluzijski in katalonski klub, ki sta sicer dosegla verbalni dogovor.

Kounde bi bil peta velika okrepitev Barcelone v letošnjem prestopnem roku. Za prihod Raphinhe in Roberta Lewandowskega iz Leedsa in Bayerna naj bi Barcelona po podatkih Transfermarkta odštela skupaj 103 milijone evrov. Poleg njiju pa sta pogodbo s klubom podpisala tudi Franck Kessie (iz Milana) in Andreas Christensen (iz Chelseaja), vendar za njun prihod Barcelona njunima nekdanjima kluboma ni morala nakazati odškodnine. Za odhod Philippeja Coutinha v Aston Villo naj bi Barcelona prejela 20 milijonov evrov odškodnine, poleg tega pa je prejela tudi tri milijone odškodnine za posojo Francisca Trincaa v Sporting. Romano je potrdil tudi, da Bacrelona ni obupala v želji, da podpiše izkušenega branilca Chelseaja Cezarja Azpilicueto.